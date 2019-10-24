Россия не сумела догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Московский ЦСКА проиграл венгерскому "Ференцварошу" (0:1), а "Краснодар" взял три очка в матче с турецким "Трабзонспором" (2:0). От Португалии в Лиге Европы выступают четыре клуба. "Брага" обыграла турецкий "Бешикташ" (2:1), "Порту" сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" (1:1), "Спортинг" победил в игре с норвежским "Русенборгом" (1:0), "Витория" уступила английскому "Арсеналу" (2:3).

ТАСС, 25 октября. Россия не смогла опередить Португалию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вернуть себе шестую строчку. В четверг состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Совокупность результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 44,849, в то время как у России стало 43,883 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

На групповой стадии Лиги чемпионов Россию представляют московский "Локомотив" и петербургский "Зенит". Во вторник железнодорожники уступили итальянскому "Ювентусу" (1:2), днем позже петербуржцы проиграли немецкому "Лейпцигу" (1:2).

В еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.