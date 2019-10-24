Футболисты "Краснодара" обыграли "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

"Краснодар" в пятый раз встречался с турецким клубом. В сезоне-2018/19 краснодарский клуб одержал две победы на групповом этапе Лиги Европы над "Акхисаром" (1:0, 2:1). В 2017 году на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" по сумме двух матчей переиграл "Фенербахче" (1:0, 1:1).

Мячи забили Маркус Берг (49-я минута) и Тонни Вилена (90+2). В предыдущий раз Берг забивал в Лиге Европы 15 сентября 2016 года - в матче против голландского "Аякса" (1:2), выступая за греческий "Панатинаикос". Всего в активе 33-летнего шведского нападающего 19 голов в 44 матчах турнира.

ТАСС, 25 октября. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 победили "Трабзонспор" в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе имени Шенола Гюнеша в турецком Трабзоне.

"Трабзонспор" также проводил пятый матч с российским клубом - в 2011 году турецкая команда встречалась с московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов (0:3, 0:0), а в 2014-м в двухматчевом противостоянии победила "Ростов" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (2:0, 0:0).

"Краснодар" прервал серию из семи матчей без побед в Лиге Европы, последний раз до этого краснодарский клуб побеждал 29 ноября 2018 года, тогда "Краснодар" дома оказался сильнее "Акхисара" (2:1).

В турнирной таблице группы C "Краснодар" поднялся на третье место, набрав 3 очка после трех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе 1 очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде обыграл со счетом 1:0 испанский "Хетафе" (6), занимающий второе место в таблице. В следующем туре "Краснодар" проведет матч против "Трабзонспора" в Краснодаре 7 ноября.

Два гола во втором тайме

Футболисты "Краснодара" постарались оказать давление на соперника с первых минут, однако первый опасный момент в матче записали на свой счет турки. На второй минуте полузащитник гостей Энтони Нвакаэме среагировал на передачу партнера по команде и нанес удар по воротам Матвея Сафонова. Голкипер сумел нейтрализовать угрозу.

После активного начала команды перешли к выжидательной тактике, пытаясь поймать друг друга на ошибке. При такой игре количество опасных моментов резко сокращается, и матч "Краснодара" с "Трабзонспором" не исключение. На 10-й минуте нападающий гостей Магомед-Шапи Сулейманов с линии штрафной решился на удар, который пришелся в перекладину. Этот эпизод можно с уверенностью назвать самым опасным для "Краснодара" в первом тайме - если бы Сулейманов попал в створ, голкипер хозяев Угурджан Чакыр не смог бы достать мяч.

После этого "Трабзонспор" начал забирать инициативу в свои руки. К середине тайма преимущество турецкого клуба стало угрожающим. В период с 22-й по 26-ю минуту хозяева создали три голевых момента, и лишь великолепная игра Сафонова спасла "Краснодар" от гола.

Во втором тайме футболистам российского клуба удалось переломить ход игры. На 49-й минуте Сергей Петров выполнил прострел в штрафную хозяев на Маркуса Берга. Первый удар форварда пришелся в защитника, который вынес мяч из ворот руками, однако после отскока Берг все же смог поразить цель.

Гол в самом начале второй 45-минутки психологически надломил турецкую команду, до конца встречи хозяева так и не оправились. Итог подвел Вилена, поразивший ворота в компенсированное время после красивой комбинации.