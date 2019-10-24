Тихонов: первый гол в ворота "Трабзонспора" раскрепостил футболистов "Краснодара"

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты "Краснодара" раскрепостились после первого гола в ворота турецкого "Трабзонспора" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Таким мнением с ТАСС поделился бывший тренер краснодарского клуба Андрей Тихонов.

"Краснодар" в четверг обыграл "Трабзонспор" со счетом 2:0. Мячи забили Маркус Берг (49-я минута) и Тонни Вилена (90+2)

"Тяжелая, энергозатратная победа, - сказал Тихонов. - Футбол был открытым, не сказал бы, что команды сильно оборонялись, поэтому игроки очень много сил потратили. "Краснодар" облегчил себе победу после первого гола, потому что "Трабзонспор" вышел расслабленным на второй тайм. Первый гол позволил раскрепоститься футболистам "Крснодара", в первой половине встречи они играли немного скованно".

В следующем туре "Краснодар" проведет домашний матч против "Трабзонспора" 7 ноября. "Ответная игра станет определяющей, безусловно, если взять еще три очка, то станет легче бороться за плей-офф. Хорошие ли шансы у "Краснодара" на выход из группы? Почему нет?" - добавил Тихонов.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" поднялся на третье место, набрав 3 очка после трех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе 1 очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде обыграл со счетом 1:0 испанский "Хетафе" (6), занимающий второе место в таблице.