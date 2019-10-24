Есть первая победа. "Краснодар" сломил "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

Из четырех российских клубов в еврокубках на этой неделе не проиграл лишь "Краснодар"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над турецким "Трабзонспором" со счетом 2:0 в третьем туре группы С Лиги Европы. Встреча прошла на домашней арене "Трабзонспора", названной в честь нынешнего главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша.

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Тренерский штаб "Краснодара" в нынешнем сезоне вынужден работать в условиях, когда лидеры клуба больше времени проводят в лазарете, чем на футбольном поле. Матч с "Трабзонспором" в этом плане не стал исключением. Из-за различных повреждений российской команде в важнейшем выездном матче не смогли помочь полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон, защитник Дмитрий Скопинцев, вратарь Андрей Синицын, а также форвард Иван Игнатьев. В заявке "Краснодара" на игру значилось лишь шесть запасных - ровно столько же, сколько травмированных. "Трабзонспор" также не обошелся без потерь. Не смогли помочь турецкой команде полузащитники Джон Оби Микел и Оджени Онази, а также нападающие Калеб Экубан и Даниэл Старридж. Кроме того, главному тренеру "Трабзонспора" Уналу Караману пришлось обходиться без одного из самых талантливых футболистов команды, полузащитника Абдулкадира Омюра. После двух туров российская команда располагалась на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Более того, в двух играх краснодарцы смогли забить лишь один гол, в то время как в воротах "Краснодара" побывало семь мячей. "Трабзонспор" в этом отношении чувствовал себя получше - турки уступили испанскому "Хетафе" в первом туре (0:1), а во втором сыграли вничью со швейцарским "Базелем" (2:2) и к игре с "Краснодаром" подходили на третьем месте. Перелом в игре Статус аутсайдера группы - не на это рассчитывал "Краснодар" перед стартом еврокубковой кампании. Футболисты российской команды определенно чувствовали давление в связи с неудачным выступлением в Лиге Европы и важнейший матч с "Трабзонспором" начали активнее конкурентов. Задавить соперника на первых минутах - эффективная тактика, периодически приносящая дивиденды, однако турки оказались готовы к этому.

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Уже на второй минуте "Трабзонспор" соорудил опасный момент. Энтони Нвакаэме зацепился за мяч вблизи ворот Матвея Сафонова и из неудобного положения умудрился пробить, однако голкипер российской команды отвел угрозу. Впрочем, турки явно не стремились к раннему голу, до середины первого тайма подопечные Карамана были готовы вести позиционную борьбу, изредка перетекающую в острые выпады. В середине тайма хозяева создали три подряд опасных момента в течение нескольких минут. "Краснодар" полностью отдал инициативу, и до конца первого тайма Матвеев так и не смог придумать, как вернуть свою команду в игру. Как оказалось, тренер "Краснодара" попросту дожидался перерыва. Остается загадкой, что сказал Матвеев своим подопечным в раздевалке, но второй тайм гости начали опасным моментом в исполнении Магомеда-Шапи Сулейманова и Дмитрия Стоцкого, который, к сожалению, так и не увенчался ударом, а на 49-й минуте "Краснодар" открыл счет. Кристофер Олссон красивой передачей отправил Сергея Петрова в забег по флангу, после чего последовала подача в центр штрафной площади на Маркуса Берга, который со второго раза смог затолкать мяч в ворота Угурджана Чакыра.

«Краснодар» мощно начал второй тайм, и Берг все же добил мяч в ворота. Важнейший гол https://t.co/80Cnxqi1OQ#ТрабзонспорКраснодар pic.twitter.com/GnLXjtnZuo — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2019

Гол раскрепостил футболистов "Краснодара", в то время как турецкой команде было не до шуток. Хозяева постарались реабилитироваться, организовав несколько острых выпадов на ворота Сафонова, однако защитники российского клуба справились. Ближе к концу матча игра приобрела открытый характер, шансы имели обе команды. Но удача в этот вечер была на стороне "Краснодара" - вышедший на замену Ари красивой передачей вывел Тонни Вилену один на один с Чакыром и тот удвоил счет в компенсированное время, поставив в матче точку.

Хорошие шансы на выход из группы После игры Матвеев отметил боевой настрой своих подопечных. "Мы проявили характер и добились нужного результата, отсутствие Оби Микела и Старриджа не повлияло на нашу игру, у нас тоже много травмированных. Мы первый тайм начали хорошо, начало второго нам тоже удалось, мы играли только на победу", - сказал он.