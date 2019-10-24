Есть первая победа. "Краснодар" сломил "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над турецким "Трабзонспором" со счетом 2:0 в третьем туре группы С Лиги Европы. Встреча прошла на домашней арене "Трабзонспора", названной в честь нынешнего главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша.
Тренерский штаб "Краснодара" в нынешнем сезоне вынужден работать в условиях, когда лидеры клуба больше времени проводят в лазарете, чем на футбольном поле. Матч с "Трабзонспором" в этом плане не стал исключением. Из-за различных повреждений российской команде в важнейшем выездном матче не смогли помочь полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон, защитник Дмитрий Скопинцев, вратарь Андрей Синицын, а также форвард Иван Игнатьев. В заявке "Краснодара" на игру значилось лишь шесть запасных - ровно столько же, сколько травмированных.
"Трабзонспор" также не обошелся без потерь. Не смогли помочь турецкой команде полузащитники Джон Оби Микел и Оджени Онази, а также нападающие Калеб Экубан и Даниэл Старридж. Кроме того, главному тренеру "Трабзонспора" Уналу Караману пришлось обходиться без одного из самых талантливых футболистов команды, полузащитника Абдулкадира Омюра.
После двух туров российская команда располагалась на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Более того, в двух играх краснодарцы смогли забить лишь один гол, в то время как в воротах "Краснодара" побывало семь мячей. "Трабзонспор" в этом отношении чувствовал себя получше - турки уступили испанскому "Хетафе" в первом туре (0:1), а во втором сыграли вничью со швейцарским "Базелем" (2:2) и к игре с "Краснодаром" подходили на третьем месте.
Перелом в игре
Статус аутсайдера группы - не на это рассчитывал "Краснодар" перед стартом еврокубковой кампании. Футболисты российской команды определенно чувствовали давление в связи с неудачным выступлением в Лиге Европы и важнейший матч с "Трабзонспором" начали активнее конкурентов. Задавить соперника на первых минутах - эффективная тактика, периодически приносящая дивиденды, однако турки оказались готовы к этому.
Уже на второй минуте "Трабзонспор" соорудил опасный момент. Энтони Нвакаэме зацепился за мяч вблизи ворот Матвея Сафонова и из неудобного положения умудрился пробить, однако голкипер российской команды отвел угрозу. Впрочем, турки явно не стремились к раннему голу, до середины первого тайма подопечные Карамана были готовы вести позиционную борьбу, изредка перетекающую в острые выпады.
В середине тайма хозяева создали три подряд опасных момента в течение нескольких минут. "Краснодар" полностью отдал инициативу, и до конца первого тайма Матвеев так и не смог придумать, как вернуть свою команду в игру.
Как оказалось, тренер "Краснодара" попросту дожидался перерыва. Остается загадкой, что сказал Матвеев своим подопечным в раздевалке, но второй тайм гости начали опасным моментом в исполнении Магомеда-Шапи Сулейманова и Дмитрия Стоцкого, который, к сожалению, так и не увенчался ударом, а на 49-й минуте "Краснодар" открыл счет. Кристофер Олссон красивой передачей отправил Сергея Петрова в забег по флангу, после чего последовала подача в центр штрафной площади на Маркуса Берга, который со второго раза смог затолкать мяч в ворота Угурджана Чакыра.
«Краснодар» мощно начал второй тайм, и Берг все же добил мяч в ворота. Важнейший гол https://t.co/80Cnxqi1OQ#ТрабзонспорКраснодар pic.twitter.com/GnLXjtnZuo— Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2019
Гол раскрепостил футболистов "Краснодара", в то время как турецкой команде было не до шуток. Хозяева постарались реабилитироваться, организовав несколько острых выпадов на ворота Сафонова, однако защитники российского клуба справились. Ближе к концу матча игра приобрела открытый характер, шансы имели обе команды. Но удача в этот вечер была на стороне "Краснодара" - вышедший на замену Ари красивой передачей вывел Тонни Вилену один на один с Чакыром и тот удвоил счет в компенсированное время, поставив в матче точку.
Тонни де Вилена в компенсированное время снимает все вопросы о победителе встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы #ТрабзонспорКраснодар pic.twitter.com/gqFyMCuBJe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
Хорошие шансы на выход из группы
После игры Матвеев отметил боевой настрой своих подопечных. "Мы проявили характер и добились нужного результата, отсутствие Оби Микела и Старриджа не повлияло на нашу игру, у нас тоже много травмированных. Мы первый тайм начали хорошо, начало второго нам тоже удалось, мы играли только на победу", - сказал он.
Бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов считает, что первый забитый мяч позволил футболистам российского клуба разгрузиться психологически. "Тяжелая, энергозатратная победа, - сказал специалист в беседе с ТАСС. - Футбол был открытым, не сказал бы, что команды сильно оборонялись, поэтому игроки очень много сил потратили, "Краснодар" облегчил себе победу после первого гола, потому что "Трабзонспор" вышел расслабленным на второй тайм. Первый гол позволил раскрепоститься футболистам "Краснодара", в первой половине встречи они играли немного скованно".
"Краснодар" набрал первые очки российских клубов в Лиге Европы, ранее в четверг московский ЦСКА проиграл третий матч из трех на групповом этапе, уступив на своем поле венгерскому "Ференцварошу". Кроме того, только краснодарцы сумели не проиграть на этой неделе в еврокубках - во вторник и среду "Локомотив" и "Зенит" проиграли в Лиге чемпионов "Ювентусу" и "Лейпцигу".
Несмотря на победу "Краснодара", Россия не смогла вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но результат позволил команде выйти на третье место в группе, набрав первые 3 очка в нынешнем розыгрыше турнира, вторым в таблице идет "Хетафе" (6), первым - "Базель" (7). Команда Матвеева все еще имеет возможность выйти в плей-офф Лиги Европы, любой другой исход матча с "Трабзонспором" сводил шансы российского клуба к минимуму.
В следующем туре "Краснодар" проведет домашний матч против "Трабзонспора", встреча пройдет в Краснодаре 7 ноября. "Ответная игра станет определяющей, безусловно, если взять еще три очка, то станет легче бороться за плей-офф, - отметил Тихонов. - Хорошие ли шансы у "Краснодара" на выход из группы? Почему нет?"