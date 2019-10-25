Московский отель, в котором живет Макгрегор, взят под усиленную охрану

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность около отеля в центре Москвы, в котором проживает ирландский боец Конор Макгрегор. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг Макгрегор объявил, что живет в отеле "Ритц Карлтон" в центре Москвы. С вечера четверга и до настоящего момента у отеля находятся порядка ста человек, среди которых есть поклонники Макгрегора, а также люди, которые негативно отреагировали на оскорбления ирландца в адрес жителей Дагестана.

В четверг ирландский боец дал пресс-конференцию в Москве, на которой, в частности, назвал трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По информации ТАСС, Макгрегор в пятницу должен покинуть Москву.