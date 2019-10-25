Хоккеист "Ак Барса" Ожиганов дополнительно вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла

ТАСС, 25 октября. Защитник казанского "Ак Барса" Игорь Ожиганов дополнительно вызван в состав национальной команды России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее в пятницу ФХР опубликовал состав российской команды на турнир в Финляндии.

Ожиганов провел 10 матчей в Евротуре в составе главной национальной сборной страны и отметился одной голевой передачей. В составе молодежной сборной России он становился серебряным призером чемпионата мира 2012 года.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября - со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск).

Второй этап Евротура пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии 30 апреля - 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.