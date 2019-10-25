Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Хоккеист "Ак Барса" Ожиганов дополнительно вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла

Турнир пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки

ТАСС, 25 октября. Защитник казанского "Ак Барса" Игорь Ожиганов дополнительно вызван в состав национальной команды России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее в пятницу ФХР опубликовал состав российской команды на турнир в Финляндии.

Ожиганов провел 10 матчей в Евротуре в составе главной национальной сборной страны и отметился одной голевой передачей. В составе молодежной сборной России он становился серебряным призером чемпионата мира 2012 года.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября - со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск).

Второй этап Евротура пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии 30 апреля - 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

Теги
Кубок Карьяла
Реклама на ТАСС
ММА
В Макгрегора во время тренировки в Москве бросили бутылку
Бросивший бутылку человек был выведен охраной ирландского бойца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС