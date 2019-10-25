Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко не сыграет в двух ближайших матчах НХЛ

ТАСС, 25 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко не поможет команде в двух ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний Тарасенко получил травму в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. Россиянин покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед. В итоге 27-летний россиянин провел на льду 4 минуты 37 секунд.

В понедельник Тарасенко вновь пройдет медицинское обследование. "Сент-Луис" в ночь на воскресенье на выезде сыграет с "Бостоном", а в ночь на понедельник в гостях встретится с "Детройтом".

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. До встречи с "Лос-Анджелесом" он имел пятиматчевую серию игр с набранными очками.

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 10 встречах.