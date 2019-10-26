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НХЛ

Кузнецов: победа над "Ванкувером" много значит для хоккеистов "Вашингтона"

"Вашингтон" по ходу матча Национальной хоккейной лиги отыгрался со счета 1:5

ТАСС, 26 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов считает, что победа над "Ванкувером" поспособствует воспитанию командного духа команды. Комментарий Кузнецова приводит пресс-служба американского клуба.

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В субботу "Вашингтон" в гостях по буллитам победил "Ванкувер" со счетом 6:5. Кузнецов был признан второй звездой матча, став автором дубля. "Вашингтон" по ходу встречи сумел отыграться со счета 1:5.

"Мы хорошо начали встречу и открыли счет. Неважно, как идет игра, важно в каждом новом периоде играть лучше, чем в предыдущем. Такие победы помогают команде сплачиваться, это воспитывает командный дух, отыграться со счета 1:5 и выиграть - много значит для парней. Да, мы много пропустили в первой половине, но старались выполнять план на игру и добились результата", - сказал Кузнецов.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 матчей. В следующем матче 30 октября столичный клуб на выезде сыграет против "Торонто".

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