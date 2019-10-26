Слуцкий: "Витессу" будет трудно компенсировать нехватку отстраненного футболиста Базура

ТАСС, 26 октября. Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий заявил, что отсутствие полузащитника команды Ришедли Базура будет трудно компенсировать. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Базур был отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким. Инцидент между голландским игроком и российским специалистом произошел 23 октября во время утренней тренировки команды, когда 23-летний Базур столкнулся с нападающим Джей-Роем Гротом. В ходе перепалки Базур сказал Слуцкому, что не намерен играть за его клуб.

"Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет сплоченнее из-за этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура и [травмированного] Уссама Таннане трудно компенсировать", - сказал Слуцкий.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Базур в текущем сезоне провел девять матчей в голландском чемпионате, забив два гола.

"Витесс" занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 23 очка в 10 матчах. В субботу "Витесс" на своем поле примет "Ден Хаг".