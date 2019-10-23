Футболист "Витесса" Базур в ходе тренировки нагрубил главному тренеру команды Слуцкому

ТАСС, 23 октября. Тренировка футбольного клуба "Витесс" в среду завершилась конфликтом между главным тренером россиянином Леонидом Слуцким и нидерландским игроком Ришедли Базуром. Об этом сообщает издание AD.

По информации источника, 23-летний Базур нагрубил 48-летнему специалисту после жесткого столкновения с нападающим Джеем Гротом. "Отвали, я не хочу играть за твою команду", - сказал полузащитник тренеру. Позднее представитель "Витесса" подтвердил данную информацию, заявив, что "пока рано говорить о наказании для Базура".

Это второй конфликт между Слуцким и Базуром. В августе футболист поругался с тренером в тренажерном зале, после чего следующий матч Базур провел на скамейке запасных, но затем принес извинения специалисту.

Базур выступает за "Витесс" с июля 2019-го, его контракт рассчитан на три года. Ранее он играл за голландские клубы "Аякс" и "Утрехт", немецкий "Вольфсбург" и португальский "Порту". В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2016 года. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

После 10 матчей чемпионата Нидерландов "Витесс" занимает третье место, набрав 23 очка. В следующем туре 26 октября "Витесс" на своем поле примет "Ден Хаг".