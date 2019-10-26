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Футбол в России

Тедеско: Джикия точно сыграет в матче против "Локомотива"

Главный тренер красно-белых отметил игру центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова в прошлом матче

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Защитник пропустил встречу 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (0:0) из-за перебора желтых карточек. Матч "Локомотив" - "Спартак" пройдет в воскресенье на "РЖД-Арене", начало в 16:30 мск.

"Джикия точно будет играть завтра, он наш капитан. Самуэль [Жиго] и Илья [Кутепов] отлично сыграли в последнем матче. Но пока рано говорить о том, что мы будем играть в три центральных защитника", - сказал Тедеско.

"Безусловно мы надеемся, что все футболисты примут наши идеи и воплотят их в жизнь, все игроки готовы для диалога, но времени было еще мало, чтобы ставить те задачи, которые мы хотим здесь реализовать, - продолжил специалист. - Что касается работы с футболистами, то все зависит от тренерского штаба, мы общаемся с ними. Мы можем остановить тренировку, спросить, нравится ли игрокам, например, такая идея прессинга, всегда стараемся получить обратную связь от футболистов".

Главный тренер отметил, что в составе "Локомотива" есть игроки, которые сильны индивидуально. "Они любят владеть мячом, контролировать ход игры, у них много индивидуально сильных игроков, которые могут это делать, например, Жоао Мариу или Гжегож Крыховяк", - сказал Тедеско.

В турнирной таблице чемпионата России по футболу "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе 15 очков в 13 матчах. "Локомотив" возглавляет чемпионат с 29 очками в активе.

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