"Тамбов" разгромил "Уфу" в первом матче РПЛ после отставки Григоряна

САРАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" разгромили "Уфу" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
Голы забили Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (63) и Адесойе Ойеволе (66). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Валерий Чуперка, первое предупреждение он получил на 82-й минуте. Лучшим игроком матча был признан Ойеволе.
"Тамбов" прервал серию из трех поражений в чемпионате России. 19 октября пост главного тренера команды покинул Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника "Тамбова" был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.
Последний раз до этого "Уфа" проигрывала с разгромным счетом 15 сентября 2018 года, тогда уфимский клуб на выезде уступил столичному ЦСКА со счетом 0:3.
"Тамбов" одержал третью победу в сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 11 очков после 14 матчей. "Уфа" идет восьмой, имея в активе 16 очков после 14 встреч.
В следующем туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Сочи", а "Уфа" примет московский "Локомотив". Обе встречи пройдут 2 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Краснодар
|13
|8
|3
|2
|26-14
|27
|4
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|5
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|8
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|12-15
|16
|9
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|10
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|11
|Арсенал
|13
|4
|3
|6
|15-19
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|13
|3
|4
|6
|11-16
|13
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|13
|2
|5
|6
|9-15
|11
|16
|Тамбов
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11