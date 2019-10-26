"Тамбов" разгромил "Уфу" в первом матче РПЛ после отставки Григоряна

САРАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" разгромили "Уфу" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

Голы забили Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (63) и Адесойе Ойеволе (66). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Валерий Чуперка, первое предупреждение он получил на 82-й минуте. Лучшим игроком матча был признан Ойеволе.

"Тамбов" прервал серию из трех поражений в чемпионате России. 19 октября пост главного тренера команды покинул Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника "Тамбова" был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.

Последний раз до этого "Уфа" проигрывала с разгромным счетом 15 сентября 2018 года, тогда уфимский клуб на выезде уступил столичному ЦСКА со счетом 0:3.

"Тамбов" одержал третью победу в сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 11 очков после 14 матчей. "Уфа" идет восьмой, имея в активе 16 очков после 14 встреч.

В следующем туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Сочи", а "Уфа" примет московский "Локомотив". Обе встречи пройдут 2 ноября.