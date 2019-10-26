Федерация хоккея на траве положительно оценила игру россиянок в отборе на ОИ-2020

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею на траве показала хорошую игру в матчах отбора на Олимпийские игры 2020 года против команды Австралии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России Никита Юкляевских.

Россиянки не сумели завоевать лицензию на Игры-2020. Обладатель путевки определялся по сумме двух матчей, россиянки проиграли обе встречи (2:4, 0:5).

"Показали хороший хоккей, особенно в первой игре, при счете 2:2 не реализовали два выхода один на один, но смотрелись на равных с командой, которая занимает второе место в мировом рейтинге. То количество полей, которое есть в Австралии, значительно превосходит наше, а отсюда исходит уровень чемпионата и сборной. Нам есть над чем работать, если у нас будет развиваться чемпионат, увеличиваться количество команд и полей, будет и результат. Но в принципе это тоже хорошее достижение, потому что мы впервые за много лет дошли до самого последнего момента олимпийской квалификации, так что это можно считать положительным результатом", - сказал Юкляевских.

Он также отметил, что по итогам заседания исполкома федерации будет принято решение относительно дальнейший работы тренерского штаба. "У нас запланировано на 27 ноября заседание исполкома. Все тренеры национальных сборных представят отчеты, и там уже исполком будет принимать решения и оценивать выступления команд", - сказал Юкляевских.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.