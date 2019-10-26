Шляхтин: Ласицкене выиграла награду лучшей легкоатлетки Европы заслуженно

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заслуженно выиграла премию лучшей спортсменки Европы по итогам года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине. Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В прошлом году в номинации победила Эшер-Смит.

"Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно. Я очень рад за Марию, эта новость вызывает гордость за нее и их удивительный тандем с Геннадием Габриляном. Красивое завершение длинного сезона, в котором она выиграла все - европейский зимний чемпионат, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира, и сейчас этот титул, браво!" - сказал Шляхтин.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова из Болгарии (1987, 1995), которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м. Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении. Россиянка стала второй спортсменкой в истории, которой удалось выиграть премии "Восходящая звезда" и "Легкоатлетка года".