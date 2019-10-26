Трусова счастлива, что смогла выиграть этап Гран-при после падения на первом прыжке

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая первое место на турнире Skate Canada, счастлива, что смогла победить, несмотря на падение после первого прыжка в произвольной программе. Слова 15-летней россиянки приводит телеканал Olympic Channel .

Россиянка не смогла удачно выполнить первый прыжок в произвольной программе - сальхов в четыре оборота. За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ, побив собственные достижения. Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (217,49).

"Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой, - сказала Трусова. - Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать".

"Я люблю соревнования и жду их с волнением. Я просто люблю то, что я делаю", - добавила россиянка.

Этап Гран-при в в канадской Келоуне завершится в ночь на воскресенье, позднее произвольные программы представят мужчины и спортивные пары.