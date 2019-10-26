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Формула-1

Ферстаппен потерял поул-позицию Гран-при Мексики "Формулы-1"

По итогам расследования гоночных стюардов пилот "Ред Булла" оштрафован на три позиции на стартовой решетке
Пилот команды "Формула-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен EPA-EFE/José Méndez
Описание
Пилот команды "Формула-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/José Méndez

ТАСС, 27 октября. Голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду "Ред Булл" и показавший лучшее время в квалификации Гран-при Мексики, оштрафован на три позиции по итогам расследования гоночных стюардов. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Макс Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке воскресной гонки в Мексике, он также получил два штрафных очка", - говорится в сообщении.

Таким образом, с поул-позиции стартует пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако, со второго места - немец Себастьян Феттель ("Феррари"), с третьего - британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). А Ферстаппен начнет гонку с четвертой позиции.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 9-ю позицию в квалификации, его напарник по команде француз Пьер Гасли занял десятое место.

Гонка 18-го этапа пройдет в воскресенье, начало - 22:10 мск.

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