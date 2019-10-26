Ферстаппен потерял поул-позицию Гран-при Мексики "Формулы-1"

ТАСС, 27 октября. Голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду "Ред Булл" и показавший лучшее время в квалификации Гран-при Мексики, оштрафован на три позиции по итогам расследования гоночных стюардов. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
BREAKING: Max Verstappen has been given a three-place grid penalty for Sunday's race in Mexico, and has also received two penalty points— Formula 1 (@F1) October 26, 2019
This follows an investigation by the race stewards into an incident during qualifying
More to follow...#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/RAJ3LLJuyD
"Макс Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке воскресной гонки в Мексике, он также получил два штрафных очка", - говорится в сообщении.
Таким образом, с поул-позиции стартует пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако, со второго места - немец Себастьян Феттель ("Феррари"), с третьего - британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). А Ферстаппен начнет гонку с четвертой позиции.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 9-ю позицию в квалификации, его напарник по команде француз Пьер Гасли занял десятое место.
Гонка 18-го этапа пройдет в воскресенье, начало - 22:10 мск.