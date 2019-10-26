Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики "Формулы-1"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 9-е место

ТАСС, 26 октября. Голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду "Ред Булл", показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 22-летний пилот проехал за 1 минуту 14,758 секунды. Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+0,266), третьим стал еще один гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,412).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 9-ю позицию, его напарник по команде француз Пьер Гасли занял десятое место. Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас не сумел завершить третий сегмент квалификации. Он вылетел с трассы и занял шестое место.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 22:10 мск.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Гендиректор "Сочи" считает, что футболистов подводит реализация и взаимопонимание
В субботу в матче 14-го тура РПЛ сочинский клуб проиграл "Ростову"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС