Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики "Формулы-1"

ТАСС, 26 октября. Голландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду "Ред Булл", показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 22-летний пилот проехал за 1 минуту 14,758 секунды. Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+0,266), третьим стал еще один гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,412).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 9-ю позицию, его напарник по команде француз Пьер Гасли занял десятое место. Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас не сумел завершить третий сегмент квалификации. Он вылетел с трассы и занял шестое место.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 22:10 мск.