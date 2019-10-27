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НХЛ

Форвард клуба НХЛ "Каролина" Свечников считает, что ему нужно чаще бросать в большинстве

В субботу 19-летний нападающий забросил свою первую шайбу в большинстве в НХЛ

ТАСС, 27 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников считает, что ему нужно чаще бросать по воротам при игре в неравных составах. Комментарий 19-летнего спортсмена приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу "Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 19-летний Свечников отметился дублем, впервые в карьере отличившись в большинстве.

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"Мне надо продолжать делать то, что я делаю, и чаще бросать в большинстве. Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее", - сказал Свечников.

Всего на счету россиянина 10 очков (3 гола + 7 передач) в 11 матчах в текущем сезоне. В регулярных чемпионатах НХЛ Свечников провел 93 встречи, в которых набрал 47 (23+24) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" идет на четвертом месте, набрав 15 очков в 11 матчах. В следующей встрече "Каролина" дома примет "Калгари" 30 октября.

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