Форвард клуба НХЛ "Каролина" Свечников считает, что ему нужно чаще бросать в большинстве

В субботу "Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 19-летний Свечников отметился дублем, впервые в карьере отличившись в большинстве.

ТАСС, 27 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников считает, что ему нужно чаще бросать по воротам при игре в неравных составах. Комментарий 19-летнего спортсмена приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Мне надо продолжать делать то, что я делаю, и чаще бросать в большинстве. Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее", - сказал Свечников.

Всего на счету россиянина 10 очков (3 гола + 7 передач) в 11 матчах в текущем сезоне. В регулярных чемпионатах НХЛ Свечников провел 93 встречи, в которых набрал 47 (23+24) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" идет на четвертом месте, набрав 15 очков в 11 матчах. В следующей встрече "Каролина" дома примет "Калгари" 30 октября.