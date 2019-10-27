Олимпийская чемпионка Привалова надеется, что у Ласицкене еще долго не будет конкурентов

Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине в субботу. Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В нынешнем году 26-летняя россиянка впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира, выиграв в Дохе.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Ирина Привалова надеется, что в ближайшем будущем у прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, признанной лучшей легкоатлеткой года в Европе, не будет конкурентов. Об этом Привалова, становившаяся лучшей легкоатлеткой континента в 1994 году, рассказала ТАСС.

"Я считала, что она должна была стать лучшей спортсменкой еще несколько лет назад, просто сейчас они уже не могли не дать ей этот титул, это был бы уже верх несправедливости. Считаю, что она заслуженно получила приз, конкуренток у нее не было, и я надеюсь, что в ближайшем будущем их тоже не будет. Я очень рада за нее и за нашу легкую атлетику. То, что ее признали, может положительно сказаться и на нашей легкой атлетике", - сказала Привалова.

Второе место на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту заняла 18-летняя украинка Ярослава Могучих. "Молодая украинка очень перспективна, но одно дело один раз прыгнуть, а другое - выступать стабильно на протяжении длительного времени. Мне кажется, от того, что возросла конкуренция в прыжках в высоту, выиграет сам вид, и в ближайшем будущем мы можем увидеть прыжки, близкие к мировому рекорду", - отметила Привалова.

Олимпийская чемпионка верит, что Ласицкене сможет выступать на высоком уровне до Олимпиады 2024 года. "Анна Чичерова доказывает, что в прыжках в высоту можно очень долго держать хорошую форму и регулярно прыгать выше, чем два метра. Мария еще молодая, думаю, что еще одно четырехлетие она выдержит", - подчеркнула Привалова.