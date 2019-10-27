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Итоговый турнир WTA

Барти переиграла Бенчич в первом туре Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:2 в пользу австралийки
Эшли Барти EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Эшли Барти
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ТАСС, 27 октября. Австралийка Эшли Барти (первая сеяная турнира) обыграла швейцарку Белинду Бенчич (7) в матче первого тура красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:2 в пользу 23-летней австралийки. Соперницы встречались впервые. Ранее в воскресенье японка Наоми Осака (3) победила чешку Петру Квитову (3) со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в первом матче турнира. Все четыре спортсменки выступают в красной группе, во втором туре Квитова встретится с Барти, Осака - с Бенчич, обе встречи пройдут во вторник.

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В пурпурной группе выступят чешка Каролина Плишкова (2), канадка Бьянка Андрееску (4), румынка Симона Халеп (5) и украинка Элина Свитолина (8), первые матчи пройдут в понедельник (Плишкова сыграет со Свитолиной, Халеп - с Андрееску).

Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, сохранит лидерство в нем до конца сезона и станет первой австралийкой, добившейся этого достижения. Она завоевала шесть титулов на турнирах под эгидой WTA, в том числе на турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Франции (2019). В текущем сезоне Барти обновила свои лучшие достижения на других турнирах Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии (1/4 финала) и Уимблдоне (четвертый круг), а также повторила высший результат на Открытом чемпионате США (теннисистка выходила в четвертый круг турнира в 2018 и 2019 году).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, стала Мария Шарапова (2004). Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина (2018) и Квитова (2011), по разу выигрывавшие Итоговый турнир. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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Итоговый турнир WTA
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