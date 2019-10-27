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Футбол в России

Тедеско не имеет претензий к судье по поводу желтой карточки в матче с "Локомотивом"

Тренер "Спартака" получил предупреждение в первом тайме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско не имеет претензий к арбитрам из-за предупреждения во время матча 14-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

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В воскресенье "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. Тедеско получил желтую карточку от главного судьи Алексея Еськова в первом тайме.

"Я принимаю решение абсолютно. Не стану обсуждать арбитров. Нужно работать над собой, а не искать проблему снаружи", - сказал Тедеско.

В следующем матче в чемпионате "Спартак" примет "Арсенал" 4 ноября. 31 октября "Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

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