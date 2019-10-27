"Спартак" разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде переиграл столичный "Локомотив" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 22863 зрителей. Отличились Эсекьель Понсе (57-я минута), который забил свой первый гол в РПЛ, и Джордан Ларссон (79, 81), Зелимхан Бакаев, сделавший три голевые передачи, был признан лучшим игроком матча. На 72-й минуте встречи полузащитник "Спартака" Наиль Умяров был заменен из-за повреждения руки, вместо него на поле вышел восстановившийся от травмы Роман Зобнин. Впервые в матчах РПЛ система видеоассистента рефери (VAR) работала на двух параллельно проходивших матчах (помимо игры "Локомотив" - "Спартак", VAR работал на матче между московскими ЦСКА и "Динамо"). "Спартак" одержал первую победу под руководством Доменико Тедеско. В первом тайме матча с "Локомотивом" он получил желтую карточку, по итогам прошлой встречи ("Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" со счетом 0:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Тедеско на 10 тыс. рублей за то, что он трижды вышел за пределы технической зоны. Тедеско является самым молодым главным тренером клуба РПЛ (34 года), Юрий Семин, возглавляющий "Локомотив", - самым возрастным (72 года). В стартовом составе "Локомотива" вышел Бенедикт Хёведес, который выступал под руководством Тедеско в составе немецкого "Шальке" с 2017 по 2018 год.

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Игрок "Локомотива" Александр Коломейцев, вышедший на замену на 78-й минуте, провел свой 100-й матч за клуб. Перед матчем полузащитнику "Локомотива" Гжегожу Крыховяку был вручен приз лучшего игрока РПЛ по итогам сентября. 13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения, вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме вышел на предматчевое приветствие в кепке старого образца. В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. "Локомотив" располагается на третьем месте (29 очков, 14 матчей). "Спартак" и "Локомотив" встретились в 65-й раз в российской истории, на счету "Спартака" 29 побед, 21 раз сильнее оказывались железнодорожники, еще 15 игр завершились вничью. "Спартак" победил впервые за семь матчей в РПЛ, до этого "Спартак" один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. "Локомотив" прервал пятиматчевую серию побед. "Локомотив" не может победить "Спартак" на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения), последний раз железнодорожники оказались сильнее "Спартака" 19 августа 2017 года, победив в гостях со счетом 4:3. "Спартак" примет "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ 4 ноября, "Локомотив" в гостях встретится с "Уфой" 2 ноября. 31 октября "Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Ход матча Начало встречи получилось осторожным. Команды не стеснялись играть без мяча, отдавая предпочтение контратакам, при этом футболисты практически не включали прессинг на половине поля соперника. "Локомотив" и "Спартак" обменялись несколькими ударами в первые 15 минут, но ни один из них не представлял угрозы для вратарей. Железнодорожники надеялись найти свой шанс на стандартах, а красно-белые пытались ловить "Локомотив" на ошибках позиционных атаках.

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На 20-й минуте полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук мог поразить ворота Александра Максименко дальним ударом, но мяч прошел мимо створа. Зрители увидели первую позиционную атаку "Спартака" на 23-й минуте, и она чуть не привела к забитому мячу. Подопечные Тедеско разыграли мяч на левом фланге, полузащитник Наиль Умяров точно прострелил в штрафную площадь на Андре Шюррле, но немец угодил в перекладину. "Локомотив" ответил незамедлительно - на 25-й минуте Жоау Мариу принял мяч на линии вратарской и пробил в ближний угол, но Максименко сыграл надежно. Вратарь "Спартака" повторно выручил свою команду на 31-й минуте после удара Миранчука с близкого расстояния. До конца первого тайма команды больше не порадовали зрителей опасными моментами, и футболисты отправились на перерыв при счете 0:0. Вторая половина встречи началась с активных действий "Локомотива". Железнодорожники постоянно находились возле штрафной площади красно-белых, но в итоге пропустил контратаку "Спартака". Понсе разыграл стеночку с Бакаевым, принял мяч в штрафной площади и перебросил снаряд через опрометчиво вышедшего из ворот Гилерме, открыв счет в матче. Аргентинец мог оформить дубль спустя несколько минут, но на этот раз голкипер "Локомотива" сыграл надежно, вытащив сложный удар в ближний угол с линии штрафной площади. Железнодорожников гол разозлил, подопечные Семина практически не покидали половину поля соперника. Но "Спартак" играл внимательно и организованно и еще дважды поймал подуставших железнодорожников на контратаках. На 79-й минуте второй мяч в ворота "Локомотива" отправил вышедший на замену Джордан Ларссон, через две минуты форвард оформил дубль, установив окончательный счет.