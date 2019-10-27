"Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв ЦСКА

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло ЦСКА в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена". Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил Клинтон Н'Жи. На 22-й минуте матча полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, он ударил мимо ворот. Лучшим игроком матча был признан Н'Жи. Для камерунского форварда этот гол стал первым за столичный клуб в матчах национального чемпионата. "Динамо" впервые за семь матчей одержало победу в матче чемпионата России. В предыдущий раз клуб побеждал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 24 августа в гостевом матче против "Тамбова" (2:0). Эта победа стала первой для Кирилла Новикова в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Динамо", он был назначен на этот пост 8 октября, после ухода из клуба Дмитрия Хохлова. Всего же под руководством Новикова клуб провел второй матч.

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Команды провели 55-й очный матч в рамках чемпионатов России, 21-й раз победу одержало "Динамо", 17 побед на счету ЦСКА, еще 17 матчей завершились вничью. Два последних матча закончились ничейным результатом, до этого победу праздновало "Динамо" 9 апреля 2018 года (2:1). ЦСКА не может обыграть бело-голубых уже в пятом матче подряд, последняя победа армейцев над "Динамо" датирована 24 апреля 2016 года, тот матч завершился со счетом 1:0. Безвыигрышная серия ЦСКА во всех турнирах составляет пять матчей (четыре поражения, одна ничья), в последний раз красно-синие сумели победить 29 сентября екатеринбургский "Урал" в гостях (3:0). В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" поднялось на 13-е место, набрав 14 очков, ЦСКА с 26 очками в активе идет пятым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 2 ноября, "Динамо" в этот же день примет на своем стадионе грозненский "Ахмат". Ход матча ЦСКА на правах хозяев поля начал матч очень активно, вынудив "Динамо" сразу же прижаться к своим воротам, но первый по-настоящему голевой момент армейцы создали в контратаке - Федор Чалов из опасной позиции пробил рядом со штангой. На исходе 20 минут в игру вмешалась система видеоассистента арбитра (VAR) - Виталий Мешков исправил ошибку главного судьи Сергея Карасева, который не зафиксировал фол в штрафной площади бело-голубых. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Никола Влашич - после его удара мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Игроки ЦСКА в этом сезоне не реализовали уже третий пенальти, что является худшим показателем в РПЛ.

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В целом весь первый тайм остался за армейцами, "Динамо" же практически не создавало угроз у ворот Игоря Акинфеева. В перерыве прошло чествование мужских и женских команд ЦСКА по регби, а также футболисток красно-синих, которые неделю назад оформили чемпионство в женском чемпионате России. Получив кубки, они совершили круг почета под традиционную для таких случаев песню We Are The Champions группы Queen. Второй тайм, как и в большинстве предыдущих матчей, ЦСКА провел хуже с точки зрения игры в обороне. Моменты у ворот "Динамо" возникали с хорошей периодичностью, но в отличие от первой сорокапятиминутки, гости стали реально напрягать вратаря ЦСКА - особенно эффектным получился сэйв Акинфеева после удара Себастиана Шиманьского в верхний угол. На 85-й минуте полузащитник "Динамо" Роман Нойштедтер свечой отправил мяч в штрафную площадь ЦСКА, где камерунский форвард Н'Жи, за пять минут до этого вышедший на поле вместо Шиманьского, на скорости освободился от опеки защитника армейцев Хёрдура Магнуссона и отправил мяч в ворота. В оставшееся время у подопечных Виктора Гончаренко не получилось организовать полноценный штурм ворот Антона Шунина.