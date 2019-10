"Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв ЦСКА

В целом весь первый тайм остался за армейцами, "Динамо" же практически не создавало угроз у ворот Игоря Акинфеева. В перерыве прошло чествование мужских и женских команд ЦСКА по регби, а также футболисток красно-синих, которые неделю назад оформили чемпионство в женском чемпионате России. Получив кубки, они совершили круг почета под традиционную для таких случаев песню We Are The Champions группы Queen.

Второй тайм, как и в большинстве предыдущих матчей, ЦСКА провел хуже с точки зрения игры в обороне. Моменты у ворот "Динамо" возникали с хорошей периодичностью, но в отличие от первой сорокапятиминутки, гости стали реально напрягать вратаря ЦСКА - особенно эффектным получился сэйв Акинфеева после удара Себастиана Шиманьского в верхний угол.

На 85-й минуте полузащитник "Динамо" Роман Нойштедтер свечой отправил мяч в штрафную площадь ЦСКА, где камерунский форвард Н'Жи, за пять минут до этого вышедший на поле вместо Шиманьского, на скорости освободился от опеки защитника армейцев Хёрдура Магнуссона и отправил мяч в ворота. В оставшееся время у подопечных Виктора Гончаренко не получилось организовать полноценный штурм ворот Антона Шунина.