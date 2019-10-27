Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв ЦСКА

Единственный мяч забил Клинтон Н'Жи
Футболисты "Динамо" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло ЦСКА в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил Клинтон Н'Жи. На 22-й минуте матча полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, он ударил мимо ворот. Лучшим игроком матча был признан Н'Жи. Для камерунского форварда этот гол стал первым за столичный клуб в матчах национального чемпионата.

"Динамо" впервые за семь матчей одержало победу в матче чемпионата России. В предыдущий раз клуб побеждал в Российской премьер-лиге (РПЛ) 24 августа в гостевом матче против "Тамбова" (2:0). Эта победа стала первой для Кирилла Новикова в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Динамо", он был назначен на этот пост 8 октября, после ухода из клуба Дмитрия Хохлова. Всего же под руководством Новикова клуб провел второй матч.

На эту тему
"Спартак" разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Команды провели 55-й очный матч в рамках чемпионатов России, 21-й раз победу одержало "Динамо", 17 побед на счету ЦСКА, еще 17 матчей завершились вничью. Два последних матча закончились ничейным результатом, до этого победу праздновало "Динамо" 9 апреля 2018 года (2:1). ЦСКА не может обыграть бело-голубых уже в пятом матче подряд, последняя победа армейцев над "Динамо" датирована 24 апреля 2016 года, тот матч завершился со счетом 1:0.

Безвыигрышная серия ЦСКА во всех турнирах составляет пять матчей (четыре поражения, одна ничья), в последний раз красно-синие сумели победить 29 сентября екатеринбургский "Урал" в гостях (3:0).

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" поднялось на 13-е место, набрав 14 очков, ЦСКА с 26 очками в активе идет пятым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 2 ноября, "Динамо" в этот же день примет на своем стадионе грозненский "Ахмат".

Ход матча

ЦСКА на правах хозяев поля начал матч очень активно, вынудив "Динамо" сразу же прижаться к своим воротам, но первый по-настоящему голевой момент армейцы создали в контратаке - Федор Чалов из опасной позиции пробил рядом со штангой. На исходе 20 минут в игру вмешалась система видеоассистента арбитра (VAR) - Виталий Мешков исправил ошибку главного судьи Сергея Карасева, который не зафиксировал фол в штрафной площади бело-голубых. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Никола Влашич - после его удара мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Игроки ЦСКА в этом сезоне не реализовали уже третий пенальти, что является худшим показателем в РПЛ.

На эту тему
В Москве состоялся премьерный показ фильма о турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году

В целом весь первый тайм остался за армейцами, "Динамо" же практически не создавало угроз у ворот Игоря Акинфеева. В перерыве прошло чествование мужских и женских команд ЦСКА по регби, а также футболисток красно-синих, которые неделю назад оформили чемпионство в женском чемпионате России. Получив кубки, они совершили круг почета под традиционную для таких случаев песню We Are The Champions группы Queen.

Второй тайм, как и в большинстве предыдущих матчей, ЦСКА провел хуже с точки зрения игры в обороне. Моменты у ворот "Динамо" возникали с хорошей периодичностью, но в отличие от первой сорокапятиминутки, гости стали реально напрягать вратаря ЦСКА - особенно эффектным получился сэйв Акинфеева после удара Себастиана Шиманьского в верхний угол.

На 85-й минуте полузащитник "Динамо" Роман Нойштедтер свечой отправил мяч в штрафную площадь ЦСКА, где камерунский форвард Н'Жи, за пять минут до этого вышедший на поле вместо Шиманьского, на скорости освободился от опеки защитника армейцев Хёрдура Магнуссона и отправил мяч в ворота. В оставшееся время у подопечных Виктора Гончаренко не получилось организовать полноценный штурм ворот Антона Шунина.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит14102229-732
3Ростов1492326-2129
2Локомотив1492322-1429
4Краснодар1383226-1427
5ЦСКА1482420-1326
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Крылья Советов1452718-1817
9Рубин144468-1616
10Арсенал1444616-2016
11Уфа1444612-1516
12Оренбург1342717-2014
13Динамо1435610-1514
14Сочи1434711-1813
15Ахмат143479-2013
16Тамбов1432914-2111
Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Новиков: футболисты "Динамо" заслужили победный результат в матче с ЦСКА
Бело-голубые обыграли армейцев со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС