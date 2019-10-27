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Футбол в России

Гончаренко: ЦСКА мог выиграть у "Динамо", если бы Влашич реализовал пенальти

Армейцы уступили бело-голубым на своем поле со счетом 0:1
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА могли выиграть в матче чемпионата России с "Динамо", если бы забили первыми. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В воскресенье ЦСКА проиграл "Динамо" в матче 14-го тура со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Клинтон Н'Жи на 85-й минуте. На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, ударив мимо ворот.

"В таких матчах важно забивать первым. Шанс с пенальти мы не использовали, во втором тайме начали прижиматься к своим воротам и ждали, что предложит соперник. Игра была до гола, если бы забили, то довели бы матч до победы", - сказал Гончаренко.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 2 ноября.

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