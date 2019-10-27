Бистрович: футболисты ЦСКА полностью доверяют главному тренеру

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА доверяют главному тренеру команды Виктору Гончаренко, несмотря на серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал хорватский полузащитник армейцев Кристиан Бистрович.

ЦСКА в воскресенье на своем поле потерпел поражение от "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 0:1.

"Была хорошая жесткая игра, матчи с "Динамо" - это всегда дерби, - сказал Бистрович. - У нас были моменты, но мы не сумели забить. К сожалению, пока в этом наша проблема".

На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не смог реализовать пенальти, ударив мимо ворот. "Пенальти - всегда лотерея. Можно бить удачно, можно не очень. Сегодня не повезло", - отметил Бистрович.

На вопрос о том, доверяют ли игроки главному тренеру Виктору Гончаренко, Бистрович ответил: "Мы уверены в нем на 100 процентов. Мы все - одна команда, вместе работаем".

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 2 ноября.