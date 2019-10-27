ЦСКА в девятый раз подряд одержал гостевую победу над "Авангардом" в матчах КХЛ

Ранее в воскресенье новосибирская "Сибирь" на своем льду в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" (3:2). "Сибирь" прервала четырехматчевую победную серию "Металлурга", вратарь гостей Василий Кошечкин установил рекордную сухую серию в истории клуба (242 минуты 34 секунды), которая стала пятой в истории лиги (рекордсменом является Алексей Мурыгин из "Локомотива" - 302 минуты 11 секунд). Защитник "Сибири" Игорь Пиганович провел 500-й матч в КХЛ.

Клуб "Куньлунь" (Пекин) на выезде переиграл подмосковный "Витязь" со счетом 4:2, "Витязь" потерпел четвертое поражение подряд. Нападающий хозяев Алексей Макеев, отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в активе хоккеиста 167 очков (80 шайб + 87 голевых передач). В составе "Куньлуня" три шайбы забросил Эндрю Миллер, его хет-трик стал четвертым для клуба в КХЛ (по этому показателю пекинская команда догнала "Витязь"). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде победил минское "Динамо" (3:2 ОТ), "Динамо" не может победить уфимцев на протяжении шести матчей, в последний раз минчане обыграли "Салават Юлаев" 10 сентября 2016 года (2:1) в Уфе.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах. ЦСКА одержал девятую гостевую победу подряд над "Авангардом", в последний раз омичи на своем льду побеждали ЦСКА 16 января 2013 года (4:3). "Авангард" и ЦСКА уже встречались в этом сезоне, в Москве сильнее оказался "Авангард" (3:1).

"Авангард" в гостях сыграет с московским "Динамо" во вторник, ЦСКА на выезде сыграет с "Сибирью" в четверг.