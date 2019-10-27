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КХЛ

ЦСКА в девятый раз подряд одержал гостевую победу над "Авангардом" в матчах КХЛ

Армейцам удалось выиграть в серии буллитов
Хоккеисты ЦСКА Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Антон Новодережкин/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях по буллитам переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал Антон Слепышев. В основное время в составе ЦСКА отличился Иван Телегин (18-я минута), у "Авангарда" шайбу забросил Валентин Пьянов (49).

Ранее в воскресенье новосибирская "Сибирь" на своем льду в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" (3:2). "Сибирь" прервала четырехматчевую победную серию "Металлурга", вратарь гостей Василий Кошечкин установил рекордную сухую серию в истории клуба (242 минуты 34 секунды), которая стала пятой в истории лиги (рекордсменом является Алексей Мурыгин из "Локомотива" - 302 минуты 11 секунд). Защитник "Сибири" Игорь Пиганович провел 500-й матч в КХЛ.

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Клуб "Куньлунь" (Пекин) на выезде переиграл подмосковный "Витязь" со счетом 4:2, "Витязь" потерпел четвертое поражение подряд. Нападающий хозяев Алексей Макеев, отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в активе хоккеиста 167 очков (80 шайб + 87 голевых передач). В составе "Куньлуня" три шайбы забросил Эндрю Миллер, его хет-трик стал четвертым для клуба в КХЛ (по этому показателю пекинская команда догнала "Витязь"). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде победил минское "Динамо" (3:2 ОТ), "Динамо" не может победить уфимцев на протяжении шести матчей, в последний раз минчане обыграли "Салават Юлаев" 10 сентября 2016 года (2:1) в Уфе.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах. ЦСКА одержал девятую гостевую победу подряд над "Авангардом", в последний раз омичи на своем льду побеждали ЦСКА 16 января 2013 года (4:3). "Авангард" и ЦСКА уже встречались в этом сезоне, в Москве сильнее оказался "Авангард" (3:1).

"Авангард" в гостях сыграет с московским "Динамо" во вторник, ЦСКА на выезде сыграет с "Сибирью" в четверг.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс21151010470-3933
2Авангард22111122557-4630
3Барыс21111103545-3629
4Салават Юлаев22102130650-4429
5Сибирь20111022445-3728
6Адмирал2173210844-4725
7Металлург Мг2371132951-5523
8Нефтехимик23622121047-5223
9Куньлунь22712021049-5522
10Автомобилист2163102948-5522
11Амур22801031035-4321
12Трактор25720111439-5920
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА22151201374-3037
2Динамо Мск22111021759-5027
3Витязь22101312553-4131
4СКА2392022854-4926
5Спартак2381213857-5926
6Торпедо23741101062-6125
7Йокерит2073103656-5325
8Локомотив21721001151-5720
9Северсталь22413031147-6019
10Сочи22510141143-5917
11Динамо Мн21420321050-6317
12Динамо Р22530001437-7316

 

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