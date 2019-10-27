ЦСКА в девятый раз подряд одержал гостевую победу над "Авангардом" в матчах КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях по буллитам переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победный буллит реализовал Антон Слепышев. В основное время в составе ЦСКА отличился Иван Телегин (18-я минута), у "Авангарда" шайбу забросил Валентин Пьянов (49).
Ранее в воскресенье новосибирская "Сибирь" на своем льду в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" (3:2). "Сибирь" прервала четырехматчевую победную серию "Металлурга", вратарь гостей Василий Кошечкин установил рекордную сухую серию в истории клуба (242 минуты 34 секунды), которая стала пятой в истории лиги (рекордсменом является Алексей Мурыгин из "Локомотива" - 302 минуты 11 секунд). Защитник "Сибири" Игорь Пиганович провел 500-й матч в КХЛ.
Клуб "Куньлунь" (Пекин) на выезде переиграл подмосковный "Витязь" со счетом 4:2, "Витязь" потерпел четвертое поражение подряд. Нападающий хозяев Алексей Макеев, отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в активе хоккеиста 167 очков (80 шайб + 87 голевых передач). В составе "Куньлуня" три шайбы забросил Эндрю Миллер, его хет-трик стал четвертым для клуба в КХЛ (по этому показателю пекинская команда догнала "Витязь"). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде победил минское "Динамо" (3:2 ОТ), "Динамо" не может победить уфимцев на протяжении шести матчей, в последний раз минчане обыграли "Салават Юлаев" 10 сентября 2016 года (2:1) в Уфе.
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах. ЦСКА одержал девятую гостевую победу подряд над "Авангардом", в последний раз омичи на своем льду побеждали ЦСКА 16 января 2013 года (4:3). "Авангард" и ЦСКА уже встречались в этом сезоне, в Москве сильнее оказался "Авангард" (3:1).
"Авангард" в гостях сыграет с московским "Динамо" во вторник, ЦСКА на выезде сыграет с "Сибирью" в четверг.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|21
|15
|1
|0
|1
|0
|4
|70-39
|33
|2
|Авангард
|22
|11
|1
|1
|2
|2
|5
|57-46
|30
|3
|Барыс
|21
|11
|1
|1
|0
|3
|5
|45-36
|29
|4
|Салават Юлаев
|22
|10
|2
|1
|3
|0
|6
|50-44
|29
|5
|Сибирь
|20
|11
|1
|0
|2
|2
|4
|45-37
|28
|6
|Адмирал
|21
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|44-47
|25
|7
|Металлург Мг
|23
|7
|1
|1
|3
|2
|9
|51-55
|23
|8
|Нефтехимик
|23
|6
|2
|2
|1
|2
|10
|47-52
|23
|9
|Куньлунь
|22
|7
|1
|2
|0
|2
|10
|49-55
|22
|10
|Автомобилист
|21
|6
|3
|1
|0
|2
|9
|48-55
|22
|11
|Амур
|22
|8
|0
|1
|0
|3
|10
|35-43
|21
|12
|Трактор
|25
|7
|2
|0
|1
|1
|14
|39-59
|20
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|22
|15
|1
|2
|0
|1
|3
|74-30
|37
|2
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|3
|Витязь
|22
|10
|1
|3
|1
|2
|5
|53-41
|31
|4
|СКА
|23
|9
|2
|0
|2
|2
|8
|54-49
|26
|5
|Спартак
|23
|8
|1
|2
|1
|3
|8
|57-59
|26
|6
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|7
|Йокерит
|20
|7
|3
|1
|0
|3
|6
|56-53
|25
|8
|Локомотив
|21
|7
|2
|1
|0
|0
|11
|51-57
|20
|9
|Северсталь
|22
|4
|1
|3
|0
|3
|11
|47-60
|19
|10
|Сочи
|22
|5
|1
|0
|1
|4
|11
|43-59
|17
|11
|Динамо Мн
|21
|4
|2
|0
|3
|2
|10
|50-63
|17
|12
|Динамо Р
|22
|5
|3
|0
|0
|0
|14
|37-73
|16