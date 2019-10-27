Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Джикия: футболистам "Спартака" нравятся идеи Тедеско

Защитник красно-белых отметил, что было очень важно одержать победу над "Локомотивом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал, что футболистам команды нравятся идеи, которые хочет реализовать новый главный тренер Доменико Тедеско. Таким мнением с журналистами Джикия поделился после победы над московским "Локомотивом".

"Спартак" в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 3:0 в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Отличились Эсекьель Понсе (57-я минута) и Джордан Ларссон (79, 81).

На эту тему
"Спартак" разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

"Впечатления хорошие от игры, - сказал Джикия. - Рад, что мы одержали победу, да еще и такую. Все молодцы, старались, бились, то, что было задумано, получалось. Во втором тайме мы добавили, начались разрывы у "Локомотива", и мы этим воспользовались".

"Для нас было очень важно победить сегодня, не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Все довольны, счастливы, хочу поздравить тренерский штаб с первой победой. Идеи и задумки тренера нам нравятся, например, сегодня мы играли по новой схеме. Но делать какие-то выводы о том, что он что-то поменял, пока рано, сезон еще длинный", - заключил Джикия.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. Красно-белые победили впервые за семь матчей в РПЛ. Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью с "Оренбургом" в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС