Джикия: футболистам "Спартака" нравятся идеи Тедеско

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал, что футболистам команды нравятся идеи, которые хочет реализовать новый главный тренер Доменико Тедеско. Таким мнением с журналистами Джикия поделился после победы над московским "Локомотивом".

"Впечатления хорошие от игры, - сказал Джикия. - Рад, что мы одержали победу, да еще и такую. Все молодцы, старались, бились, то, что было задумано, получалось. Во втором тайме мы добавили, начались разрывы у "Локомотива", и мы этим воспользовались".

"Для нас было очень важно победить сегодня, не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Все довольны, счастливы, хочу поздравить тренерский штаб с первой победой. Идеи и задумки тренера нам нравятся, например, сегодня мы играли по новой схеме. Но делать какие-то выводы о том, что он что-то поменял, пока рано, сезон еще длинный", - заключил Джикия.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. Красно-белые победили впервые за семь матчей в РПЛ. Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября.