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Футбол в России

Шунин: "Динамо" удалось выдержать шквал атак ЦСКА

Голкипер бело-голубых не стал уточнять, смог бы он отразить пенальти, если бы полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в створ ворот
Антон Шунин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА сумели выдержать шквал атак соперника и одержать победу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан бело-голубых вратарь Антон Шунин.

ЦСКА в воскресенье на своем поле потерпел поражение от "Динамо" со счетом 0:1.

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"Мы досконально разобрали игру ЦСКА, - сказал Шунин. - Объяснимо, почему они вторые таймы играют хуже, чем первые, - проводят по три игры за неделю. В первом тайме они довольно много прессинговали, у них было очень много моментов. Надо было этот шквал выдержать, что у нас и получилось, во втором у нас стала получаться своя игра, хорошо провели последние 15-20 минут, стали появляться моменты, вышел Клинтон Н`Жи, получалось выбегать, с этого мы и забили гол".

"Важна любая победа, ведь мы в нижней части турнирной таблицы, - отметил вратарь "Динамо". - Мы очень тщательно разбираем соперников, это помогает. Уже вторую игру видна мысль от Кирилла Новикова (исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" - прим. ТАСС), будем двигаться в этом направлении и дальше. Нужно вылезать наверх".

Голкипер не стал уточнять, смог бы он отразить пенальти, если бы полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в створ ворот. "Главное, что нет гола. Остальное не важно", - сказал он.

В следующем туре "Динамо" 2 ноября дома сыграет с грозненским "Ахматом".

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