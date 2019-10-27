Семин: футболисты "Локомотива" недооценили игроков "Спартака"

В воскресенье "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно во втором тайме, пропустили контратаку, - сказал Семин. - Больше контролировали мяч в зоне "Спартака", но резких действий не было. В счете 0:3 хорошо то, что игрокам нужно подумать, самое главное в футболе - это желание победить, а его было не очень много, что для меня неожиданность. "Локомотив" недооценил "Спартак", мы выглядели заторможенными, как бы экономили силы, а этого быть не должно".

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. "Локомотив" располагается на третьем месте с 29 очками. "Спартак" примет тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ 4 ноября, "Локомотив" в гостях встретится с "Уфой" двумя днями раньше.