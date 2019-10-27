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Футбол в России

Панченко: у "Динамо" в матче с ЦСКА получилось все

Бело-голубые победили армейцев в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:0
Вадим Карпов и Кирилл Панченко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вадим Карпов и Кирилл Панченко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" хорошо провели матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА, у команды получилось все. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий бело-голубых Кирилл Панченко.

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"Динамо" в воскресенье на выезде обыграло ЦСКА. Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 1:0.

"Мы были хорошо готовы физически и тактически, в концовке смогли прибавить и забить, - сказал Панченко. - Мы знали, что в матче против ЦСКА придется много обороняться. Сегодня все получилось, провели хороший матч. У нас появилась мысль, появились моменты у чужих ворот; в недельном цикле мы много уделяем времени тактике, с каждой неделей должны прибавлять".

"Уже не в первый раз играю против ЦСКА, для меня это не чужой клуб, - отметил нападающий, выступавший за армейцев с 2014 по 2017 год. - Я благодарен и болельщикам, которые аплодировали мне, и руководству, и бывшим партнерам. Я всегда буду отвечать фанатам ЦСКА добром".

В следующем туре "Динамо" 2 ноября дома сыграет с грозненским "Ахматом".

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