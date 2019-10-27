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КХЛ

Хоккеист ЦСКА Капризов сможет сыграть в матче с "Сибирью"

Игрок получил повреждение 19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором"

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов восстановился после травмы и сможет сыграть в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сибирью", который состоится 31 октября. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Капризов получил повреждение 19 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Трактором" (3:0). Позднее в пресс-службе армейского клуба сообщили ТАСС о том, что форвард выбыл из строя на срок около недели. 22-летний Капризов с 21 очком (12 шайб + 9 результативных передач) является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне.

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"Кирилл говорил, что сегодня был готов сыграть, но мы понимали, какого уровня интенсивности будет сегодня игра, думаю, что к следующему матчу будет все нормально уже, как и с Богданом Киселевичем", - сказал Никитин.

В воскресенье ЦСКА со счетом 2:1 по буллитам на выезде переиграл "Авангард". "Хорошая игра, думаю понравилась и болельщикам, и ребятам, и тренерам. Самоотдача была запредельной, нам больше повезло, благодарен ребятам за игру", - отметил Никитин.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли отметил хорошую игру в третьем периоде в исполнении своей команды. "Мы играли лучше и лучше, прибавляли по ходу игры. ЦСКА - очень сбалансированная команда, которая не дает много шансов и пропускает мало шайб, но мы сегодня также не дали много шансов ЦСКА. Когда дело доходит до овертайма и буллитов, ты никогда не знаешь, какой будет исход, это своего рода лотерея", - подчеркнул Хартли.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах.

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