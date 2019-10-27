Хоккеист "Авангарда" Бобков отметил, что был удивлен вызовом в сборную России

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Голкипер омского "Авангарда" Игорь Бобков отметил, что был удивлен своему приглашению в сборную России для участия в Кубке Карьяла, первом этапе еврохоккейтура. Об этом Бобков рассказал журналистам.

Восемь дебютантов вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

На перспективу. Восемь дебютантов вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

В пятницу тренерский штаб огласил состав сборной России на Кубок Карьяла. Турнир пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

"Вызов либо приходит, либо нет. Я, конечно, удивился, это всегда приятно. Но пока о сборной не думаю, у меня еще три игры за "Авангард", - сказал Бобков.

Бобкову 28 лет, на его счету один матч за сборную России.