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Кубок Карьяла

На перспективу. Восемь дебютантов вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Турнир пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) в пятницу огласила состав сборной России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Этот турнир станет дебютом в роли главного тренера для Алексея Кудашова, который ранее входил в штаб Ильи Воробьева в качестве помощника.

В Финляндии к команде присоединится новоиспеченный советник главы штаба сборной Романа Ротенберга Игорь Ларионов. Также в штаб вошел бывший тренер олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) Александр Савченков. Сборная России в полном составе соберется 5 ноября на базе в Новогорске и вечером того же дня вылетит в Хельсинки.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Илья Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Самонов (СКА);

защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик");

нападающие: Шумаков, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Алексей Макеев ("Витязь"), Павел Порядин ("Нефтехимик").

Новые вратари и молодая оборона

В состав сборной России на Кубок Карьяла вошли восемь новичков - Дыбленко, Фазылзянов, Шарипзянов, Карнаухов, Швец-Роговой, Кудрявцев, Макеев и Порядин. Самонов и Бочаров ранее вызывались в национальную команду, но не провели за нее ни одного матча. Компанию во вратарской бригаде им составит опытный Бобков из "Авангарда", дебютировавший за сборную в прошлом сезоне. Вратарь омской команды на протяжении второго сезона показывает стабильную игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и, скорее всего, будет основным голкипером на Кубке Карьяла.

Не исключено, что по одному матчу проведут все три голкипера. Бочаров в прошлом сезоне активно заигрывался за олимпийскую сборную, но в последних матчах за "Динамо" он проиграл конкуренцию 39-летнему Александру Еременко. Самонов - главное вратарское открытие текущего чемпионата КХЛ. 24-летний вратарь занимает первое место в лиге по проценту отраженных бросков (97,1).

При этом олимпийский чемпион Пхёнчхана в составе только один - Зуб, который, вероятнее всего, будет играть в паре с одноклубником Дыбленко. Рафиков и Черепанов наигрывались в прошлом сезоне в олимпийской сборной России. На данный момент Рафиков - самый результативный защитник ярославского "Локомотива" (4 гола + 3 передачи), а у Черепанова наилучший в команде показатель полезности ("+8"). Мищенко вызывался на матчи Евротура в прошлом году.

21-летний Фазылзянов пользуется доверием нового главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, который предоставляет молодому хоккеисту много игрового времени и возможность проявить себя в большинстве. 23-летний Шарипзянов является лидером обороны "Нефтехимика" на протяжении нескольких сезонов. Еще одну пару, скорее всего, составят Сергеев и Блажиевский - оба защитника не сильны в подключениях к атакам, но надежно действуют в обороне и помогут команде при игре в меньшинстве. Дополнительно был вызван на Кубок Карьяла вернувшийся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ожиганов, именно он вместе Рафиковым и Дыбленко имеет наилучшие шансы на большое количество игрового времени в большинстве.

Дебют Макеева и вызов Кагарлицкого

Связки нападающих также формировались по клубному принципу. Слепышев и Окулов, за которым уже следят клубы НХЛ, хорошо проявляют себя в ЦСКА и вместе получили вызов в национальную команду. После обмена в СКА Швеца-Рогового Кудашов в клубе наигрывал его в тройке с Бурдасовым и Кагарлицким, а в прошлом сезоне в олимпийской сборной классно смотрелась тройка Швеца-Рогового вместе с бывшим партнером по "Витязю" Жафяровым. К одному из этих сочетаний прибегнет Кудашов на Кубке Карьяла, Жафяров является одним из лучших бомбардиров КХЛ, в некоторых матчах он проводил на льду около 25 минут.

А вот по приглашению Кагарлицкого есть вопросы. В прошлом сезоне форвард стал одним из лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, он набрал 61 очко, выступая за московское "Динамо". Переход в СКА в межсезонье не пошел хоккеисту на пользу, на данный момент он набрал 7 (2+5) очков, а в некоторых играх и вовсе не проходил в основной состав.

"Это шанс, огромный аванс Кагарлицкому, чтобы он "проснулся", почувствовал, может быть, излишнее доверие. Это лучше, чем вешать на парня камень и бросать его в воду. Возможно, это поможет Кагарлицкому обрести себя", - сказал ТАСС серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов.

Вернувшийся из НХЛ Сошников забросил 11 шайб в 21 встрече КХЛ и уступает по этому показателю только Кириллу Капризову (12). С ним в связке наверняка будет действовать одноклубник Кадейкин, который хорош в выполнении черновой работы. На лидирующие роли в "Авангарде" после потери ряда центральных нападающих вышел Кирилл Семенов, его одноклубник Шумаков великолепно провел прошлый плей-офф и также заслужил еще один шанс.

"Лидерами этой сборной являются Семенов и Шумаков. Первый не единожды вызывался, второй выдал отличный старт чемпионата и является лидером команды, перед которой стоит серьезная задача - Кубок Гагарина. Также надо отметить Бурдасова и Сошникова. У Бурдасова есть лидерские амбиции, он захочет показать, что он достоин быть в сборной, а Сошников приехал из Северной Америки, давно не играл за сборную - в российском свитере он будет рвать и метать, потому что в "Салавате" он выглядит великолепно", - отметил Гуськов.

Кудрявцев, Алексеев и Порядин вряд ли получат много игрового времени. Они приобретут неоценимый опыт на тренировках, а также постараются показать себя с лучшей стороны на глазах тренеров.

Начало подготовки к Олимпиаде

Президент ФХР Владислав Третьяк не раз говорил, что главной задачей Евротура является подготовка игроков к крупнейшим стартам - Олимпиаде и чемпионатам мира. Костяк команды на мировые первенства зачастую составляют игроки из НХЛ. На прошлом турнире таковых было 15. Вопрос об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине пока остается открытым.

Третьяк в интервью ТАСС летом сообщал, что ФХР готова к любому повороту событий. Почти всегда все сборные экспериментируют и проверяют игроков на этапах Евротура, за исключением домашнего. В декабре на Кубке Первого канала состав российской сборной наверняка будет состоять из сильнейших игроков КХЛ. В прошлом розыгрыше Евротура экспериментальный состав был отправлен на третий этап в Швецию.

Тренеры резонно решили, что лидеров вроде Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Вадима Шипачева, Ильи Сорокина, Никиты Нестерова, Вячеслава Войнова и других, проверять не стоит - все и так понимают их возможности. К тому же многие из этих хоккеистов в ближайшем будущем могут уехать в НХЛ, а следовательно могут не помочь сборной на Олимпиаде в Пекине. Федерация и тренерский штаб начали работу на перспективу.

"Стратегия ФХР ясна - началась подготовка к Олимпиаде-2022, в нынешнем составе сборной сразу семь новых имен. В ФХР сейчас достаточно специалистов, которые работают над развитием игроков, повышением их мастерства. Сейчас в системе сборных - молодежной, олимпийской, национальной - будет большой просмотр кандидатов, чтобы штаб мог понять, с кем идти дальше, какой примерный круг кандидатов будет готовиться к Пекину", - отметил в беседе с ТАСС серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября - со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск). Второй этап Евротура пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии 30 апреля - 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

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