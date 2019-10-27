Тедеско: футболистам "Спартака" после победы над "Локомотивом" надо еще много работать

В воскресенье "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. Все три мяча красно-белые забили во втором тайме. В следующем матче в чемпионате "Спартак" примет тульский "Арсенал" 4 ноября. 31 октября "Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" еще предстоит над многим работать, несмотря на победу в чемпионате России над "Локомотивом". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Я доволен, что нам удалось победить. Посмотрев на счет, можно подумать, что все прошло идеально, но над многим еще предстоит работать. Мы победили за счет компактности, тяжелой работы, слаженности коллектива", - сказал Тедеско.

Полузащитник Зелимхан Бакаев, до прихода Тедеско действовавший на краю, отдал три голевые передачи, играя в середине поля. "Меня уже не раз спрашивали об этом (смене позиции Бакаева, - прим. ТАСС). Я говорил с ним, комфортно ли ему на этой позиции, и он сказал, что да, если игрок так говорит, я не могу ему отказать. Но несмотря на это, есть вероятность, что он может сыграть и на фланге", - отметил тренер.

Дубль в игре сделал нападающий Джордан Ларссон. "Он сказал мне, что ему комфортно играть центрфорварда. Но иногда в плане тактики необходимо принимать и другие решения", - подчеркнул Тедеско.

Третий матч подряд в основе "Спартака" провел 19-летний полузащитник Наиль Умяров. "Нам он был нужен, он может перемещаться с позиции опорника выше", - отметил Тедеско.