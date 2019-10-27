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Футбол в России

Тедеско: футболистам "Спартака" после победы над "Локомотивом" надо еще много работать

В воскресенье красно-белые разгромили железнодорожников в матче 14-го тура РПЛ со счетом 3:0
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" еще предстоит над многим работать, несмотря на победу в чемпионате России над "Локомотивом". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

В воскресенье "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 3:0. Все три мяча красно-белые забили во втором тайме. В следующем матче в чемпионате "Спартак" примет тульский "Арсенал" 4 ноября. 31 октября "Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

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"Я доволен, что нам удалось победить. Посмотрев на счет, можно подумать, что все прошло идеально, но над многим еще предстоит работать. Мы победили за счет компактности, тяжелой работы, слаженности коллектива", - сказал Тедеско.

Полузащитник Зелимхан Бакаев, до прихода Тедеско действовавший на краю, отдал три голевые передачи, играя в середине поля. "Меня уже не раз спрашивали об этом (смене позиции Бакаева, - прим. ТАСС). Я говорил с ним, комфортно ли ему на этой позиции, и он сказал, что да, если игрок так говорит, я не могу ему отказать. Но несмотря на это, есть вероятность, что он может сыграть и на фланге", - отметил тренер.

Дубль в игре сделал нападающий Джордан Ларссон. "Он сказал мне, что ему комфортно играть центрфорварда. Но иногда в плане тактики необходимо принимать и другие решения", - подчеркнул Тедеско.

Третий матч подряд в основе "Спартака" провел 19-летний полузащитник Наиль Умяров. "Нам он был нужен, он может перемещаться с позиции опорника выше", - отметил Тедеско.

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