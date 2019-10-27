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КХЛ

Телегин: удача была на стороне хоккеистов ЦСКА в матче с "Авангардом"

Нападающий стал автором единственной шайбы армейцев в основное время матча

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин считает, что удача помогла его команде одержать победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Авангардом". Такое мнение Телегин высказал журналистам.

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В воскресенье ЦСКА со счетом 2:1 по буллитам на выезде переиграл "Авангард".

"Игра была похожа на матч плей-офф, обе команды играли хорошо, думаю, зрителям очень понравилось. Удача сегодня была на нашей стороне. Игра идет, команда выигрывает, надо продолжать в том же духе. Самое главное - меньше пропускать, а свое мы забьем", - отметил Телегин.

Телегин стал автором единственной шайбы армейцев в основное время. "Оказался в свободной зоне, защитники не доглядели, и шайба удачно отскочила", - сказал форвард ЦСКА.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. В следующем матче 31 октября армейцы на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью".

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