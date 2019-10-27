Кризис жанра. ЦСКА в фирменном стиле проиграл "Динамо" в матче РПЛ

Армейцы в очередной раз не извлекли пользу из преимущества в первом тайме, а во второй половине встречи пропустили в результате контратаки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу дома потерпел поражение от "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, автором единственного мяча стал нападающий бело-голубых Клинтон Н'Жи, для 26-летнего камерунца этот мяч стал первым в составе столичного клуба.

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"Динамо" прервало шестиматчевую серию без побед, во время которой команда потерпела три поражения и трижды сыграла вничью. До встречи на "ВЭБ-Арене" последняя победа бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ) датировалась 24 августа, тогда на выезде они обыграли "Тамбов" (2:0). Победа стала первой для Кирилла Новикова в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Динамо", он был назначен на этот пост 8 октября, после ухода из клуба Дмитрия Хохлова. В его дебютной игре на прошлой неделе команда сыграла вничью с "Краснодаром" (1:1). ЦСКА продлил серию без побед во всех турнирах до пяти матчей. В октябре команда главного тренера Виктора Гончаренко потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью. Последняя победа красно-синих датирована 29 сентября, тогда москвичи со счетом 3:0 разгромили екатеринбургский "Урал". Воскресное дерби между ЦСКА и "Динамо" стало 55-м в рамках чемпионатов России. 21 раз сильнее были динамовцы, 17 раз побеждали армейцы, еще 17 встреч завершились вничью. Два последних матча закончились ничейным результатом, до этого победу праздновало "Динамо" 9 апреля 2018 года (2:1). ЦСКА не может обыграть бело-голубых уже пять матчей подряд, последняя победа армейцев над "Динамо" датирована 24 апреля 2016 года, тот матч завершился со счетом 1:0. ЦСКА проиграл в своем стиле С первых минут ЦСКА завладел инициативой, вынудив "Динамо" прижаться к своим воротам. Несмотря на то, что хозяева поля больше владели мячом, первый по-настоящему голевой момент они создали в контратаке - завершающий удар в исполнении Федора Чалова получился неточным. На исходе 20 минут на первый план вышла система видеоассистента рефери (VAR) - Виталий Мешков исправил ошибку главного судьи Сергея Карасева, который не зафиксировал фол в штрафной площади бело-голубых. Никола Влашич не попал в створ с одиннадцатиметровой отметки, теперь в "активе" ЦСКА три нереализованных пенальти, что является худшим показателем в РПЛ.

Упущенный шанс не сказался на общем преимуществе красно-синих, "Динамо" же за первые 45 минут могло занести себе в актив только выход один на один Сильвестра Игбуна - в том моменте нигериец вынудил ошибиться 17-летнего защитника Вадима Карпова, который, впрочем, тут же исправился за брак и помешал форварду открыть счет. В перерыве матча прошло чествование мужских и женских команд ЦСКА по регби, а также футболисток армейского клуба, которые неделю назад оформили чемпионство в чемпионате России. Получив кубки, они совершили круг почета под традиционную для таких случаев песню We Are the Champions группы Queen. Второй тайм матча с "Динамо" стал почти полной копией предыдущих игр ЦСКА в октябре. Нереализованное преимущество в играх против испанского "Эспаньола" (0:2), "Уфы" (1:1) и венгерского "Ференцвароша" (0:1) приводило к тому, что во вторых таймах армейцы подсаживались и неизменно позволяли соперникам забивать голы в ворота Игоря Акинфеева. При этом в атаке армейцы были достаточно остры, но в завершающих фазах им не везло. "Динамо" же стало играть гораздо акцентированнее в атаке, реально напрягая вратаря ЦСКА, особенно эффектным получился сэйв голкипера красно-синих после удара Себастиана Шиманьского в верхний угол. За пять минут до завершения основного времени незамысловатая атака "Динамо" завершилась голом: Роман Нойштедтер забросил мяч в штрафную соперника, где недавно вышедший на замену Н'Жи на скорости освободился от опеки защитника Хёрдура Магнуссона и поразил ворота Акинфеева - 1:0 в пользу бело-голубых. В оставшееся время ЦСКА не сумел организовать полноценный штурм ворот Антона Шунина и даже мог пропустить еще.

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"Динамо" было готово к любому действию ЦСКА" Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции сказал, что матч сложился бы иначе, если бы его команда открыла счет. "В таких матчах важно забивать первым. Шанс с пенальти мы не использовали, во втором тайме начали прижиматься к своим воротам и ждали, что предложит соперник. Игра была до гола, если бы забили, то довели бы матч до победы", - сказал он. С его мнением согласился словенский полузащитник армейцев Яка Бийол. "Если ведешь со счетом 1:0, это уже другая игра. Если бы был результат, все было бы просто. Мы доминируем в первых таймах, но не можем забить, обязательно забьем в следующем матче", - сказал он. "Не понимаю, почему мы играем так, мяч не идет в ворота, мы не можем забить. Так бывает. Мы сейчас в плохой форме, нам тяжело из-за этих поражений", - добавил Бийол. Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков назвал победу своей команды заслуженной, а также заявил, что соперник не смог удивить его. "Мы считаем, что победу заслужили, - сказал он. - Безусловно, взаимодействие улучшается, и я вижу, что мы можем играть значительно лучше с учетом нашего потенциала. Но вы видите, в какой ситуации мы находимся, если выбирать между игрой и результатом, то мы выберем результат". "Инициатива переходила от одной команды к другой. Для нас не было неожиданностью любое действие наших оппонентов, мы были готовы", - отметил Новиков, не согласившись с мнением о том, что территориальное преимущество в игре, особенно во втором тайме, было у ЦСКА. Роль Новикова в прогрессе "Динамо" отметил капитан команды Антон Шунин. "Важна любая победа, ведь мы в нижней части турнирной таблицы, - сказал вратарь. - Мы очень тщательно разбираем соперников, это помогает. Уже вторую игру видна мысль от Кирилла Новикова, будем двигаться в этом направлении и дальше, нужно вылезать наверх". ЦСКА завис на пятом месте, "Динамо" выбралось из зоны вылета После этого матча "Динамо" поднялось с 15-го на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отставание бело-голубых от верхней части турнирной таблицы составляет всего 3 очка (у занимающих восьмое место "Крыльев Советов" 17 очков). ЦСКА продолжает занимать пятую строчку, имея в своем активе 26 очков. Отставание армейцев от первого места, которое занимает "Зенит", составляет 6 очков. В 15-м туре обе команды проведут свои матчи 2 ноября - ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом", а "Динамо" в Москве примет грозненский "Ахмат".