Кризис жанра. ЦСКА в фирменном стиле проиграл "Динамо" в матче РПЛ

Упущенный шанс не сказался на общем преимуществе красно-синих, "Динамо" же за первые 45 минут могло занести себе в актив только выход один на один Сильвестра Игбуна - в том моменте нигериец вынудил ошибиться 17-летнего защитника Вадима Карпова, который, впрочем, тут же исправился за брак и помешал форварду открыть счет. В перерыве матча прошло чествование мужских и женских команд ЦСКА по регби, а также футболисток армейского клуба, которые неделю назад оформили чемпионство в чемпионате России. Получив кубки, они совершили круг почета под традиционную для таких случаев песню We Are the Champions группы Queen.

Второй тайм матча с "Динамо" стал почти полной копией предыдущих игр ЦСКА в октябре. Нереализованное преимущество в играх против испанского "Эспаньола" (0:2), "Уфы" (1:1) и венгерского "Ференцвароша" (0:1) приводило к тому, что во вторых таймах армейцы подсаживались и неизменно позволяли соперникам забивать голы в ворота Игоря Акинфеева. При этом в атаке армейцы были достаточно остры, но в завершающих фазах им не везло. "Динамо" же стало играть гораздо акцентированнее в атаке, реально напрягая вратаря ЦСКА, особенно эффектным получился сэйв голкипера красно-синих после удара Себастиана Шиманьского в верхний угол.

За пять минут до завершения основного времени незамысловатая атака "Динамо" завершилась голом: Роман Нойштедтер забросил мяч в штрафную соперника, где недавно вышедший на замену Н'Жи на скорости освободился от опеки защитника Хёрдура Магнуссона и поразил ворота Акинфеева - 1:0 в пользу бело-голубых. В оставшееся время ЦСКА не сумел организовать полноценный штурм ворот Антона Шунина и даже мог пропустить еще.