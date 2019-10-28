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НХЛ

"Детройт" проиграл "Сент-Луису" в матче НХЛ, потерпев восьмое поражение подряд

Встреча завершилась в овертайме, победу "Сент-Луису" принес точный бросок Давида Перрона
Описание
© AP Photo/Jose Juarez

ТАСС, 28 октября. "Детройт" на своей площадке уступил "Сент-Луису" в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Брэйден Шенн (3-я минута), Зак Сэнфорд (8), Райан О'Райлли (32, 56) и Давид Перрон (62). У "Детройта" отличились Филип Гронек (31), Дилан Ларкин (42), Валттери Филпула (46) и Тайлер Бертуцци (52).

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Лучшим игроком встречи был признан О'Райлли, на счету которого четыре очка за результативность (2 шайбы + 2 голевые передачи). Второй звездой стал Ларкин (гол + результативная передача), третьей - Перрон (гол + три передачи).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 43 секунд, успев нанести один бросок по воротам соперника. Форвард Владимир Тарасенко пропустил второй матч подряд из-за травмы, полученной 24 октября.

"Детройт" потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз клуб побеждал 10 октября в гостевом матче с "Монреалем" (4:2). Команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после 12 матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" идет четвертым на Западе, набрав 15 очков в 12 встречах.

В следующем матче "Детройт" в ночь на среду примет "Эдмонтон", а "Сент-Луис" 30 октября на своей площадке сыграет с "Миннесотой".

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