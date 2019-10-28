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Футбол в России

Тедеско: крупная победа над "Локомотивом" придаст уверенности футболистам "Спартака"

Главный тренер красно-белых еще раз подчеркнул, что видит в команде большой потенциал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Крупная победа "Спартака" над московским "Локомотивом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) придаст уверенности футболистам красно-белых. Такое мнение журналистами высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Спартак" обыграл "Локомотив" в гостях со счетом 3:0.

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"Каждый положительный результат, даже не только результат, но и просто хорошая игра в исполнении футболистов, придает уверенности, - сказал Тедеско. - У нас не было такой уверенности в себе, как у "Локомотива", который подошел к этому матчу с пятью победами подряд в РПЛ. Но я не удивлен результатом, мы провели отличную игру, хотя думаю, что три мяча - это перебор, но у нас есть три очка, а это главное".

"Мы можем играть в четыре и в пять защитников. Да, сегодня мы сыграли отлично в пять защитников, но мы здорово провели второй тайм в игре "Рубином", где мы играли в четыре защитника. Илья Кутепов играл третьего защитника, потому что он здорово проявлял себя в последнее время. Посмотрим, какую схему мы изберем на игру с "Ростовом", у нас есть время проанализировать их игру", - отметил главный тренер "Спартака".

Тедеско еще раз подчеркнул, что видит в команде большой потенциал. "Конечно, "Спартак" не безнадежен, но нужно успокоиться, нужно время, чтобы все осознать, мы должны набирать очки до конца декабря, в марте мы получим более широкую картину. У команды огромный потенциал, сегодня я это увидел", - заявил 32-летний специалист, добавив, что потенциал футболистов в большей степени раскрывается во время тренировочного процесса.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. 31 октября красно-белые примут "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

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