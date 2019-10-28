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Суперкубок УЕФА

РФС 28 октября подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года

Выборы стадиона для проведения этого матч пройдут весной 2020 года
"Казань-Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
"Казань-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в понедельник направит официальную заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

"Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году, - сказал министр спорта региона Владимир Леонов. - Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нашей стороны были предоставлены. Окончательное решение по данному вопросу будет принято только весной 2020 года. Основным объектом проведения матча за Суперкубок УЕФА станет стадион "Казань-Арена", который соответствует всем требованиям".

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"Также в заявочной книге указаны вся инфраструктура города, въездные ворота, логистические особенности и различного рода гарантии. Более того, конечно, речь здесь идет и о колоссальном опыте, который есть у Казани с точки зрения проведения крупномасштабных спортивных событий. Это же касается и инфраструктуры города, которая готова к таким событиям", - добавил министр спорта Татарстана.

Глава регионального спортивного ведомства отметил, что данный вопрос на протяжении долгого времени прорабатывается совместно с мэрией города. "Активно занимался и занимается продвижением этого вопроса Ильсур Метшин, он находится на контроле у президента Республики Татарстан Рустама Минниханова", - отметил он.

"Заявка поддержана на всех уровнях, одобрена вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, Министерством спорта РФ и Павлом Колобковым лично, Российским футбольным союзом и его президентом Александром Дюковым", - резюмировал министр спорта Татарстана.

"Казань-Арена" была открыта в 2013 году. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. В матче за Суперкубок УЕФА участвуют клубы, победившие по итогам сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Суперкубок УЕФА
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