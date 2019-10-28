Егоров назвал качественной работу арбитра Еськова на матче "Локомотив" - "Спартак"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" Алексей Еськов хорошо справился с работой на игре. Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Главная задача любого арбитра - правильно провести игру, - сказал Егоров. - За все, что происходит на поле, отвечает судья, VAR лишь помогает. Конечно, в этом матче были какие-то огрехи, в такой игре с таким накалом не бывает без ошибок. Но Еськов провел качественный матч, ошибок не было резонансных".

В другом московском дерби между ЦСКА и "Динамо" (0:1) главный арбитр встречи Сергей Карасев не заметил нарушение правил на нападающем армейцев Федоре Чалове в штрафной площади динамовцев. После подсказки от арбитров VAR Карасев назначил 11-метровый удар в ворота гостей, который не смог реализовать Никола Влашич.

"Там был чистый пенальти. Что касается эпизода на 57-й минуте с рукой защитника "Динамо" Владимира Рыкова в своей штрафной, то тут никакого нарушения не было, там была классическая ситуация, когда мяч попал в опорную руку, в таких ситуациях пенальти не назначается", - добавил Егоров.

После 14 матчей "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков, ЦСКА идет пятым с 26 очками. "Спартак", набрав 18 очков, расположился на седьмой строчке, а "Динамо" с 14 очками - на 13-й.