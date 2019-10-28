Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Яшин: возвращение Тарасенко в хоккей зависит от него самого, травмы - часть работы

Форвард "Сент-Луиса" выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возвращение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимира Тарасенко на лед после травмы зависит от скорости его восстановления и его способности вернуться на свой уровень. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин.

Как сообщила в понедельник пресс-служба "Сент-Луиса", 27-летний Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2). Хоккеист в конце первого периода покинул лед после противостояния с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером - он пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после этого эпизода Тарасенко схватился за левое плечо, отправился на скамейку запасных и уже не выходил на лед.

"Травмы - часть работы хоккеистов, так бывает. Сейчас все будет зависеть от того, как быстро Владимир восстановится, как пройдет реабилитационный период. Хочу пожелать ему удачи и скорейшего выздоровления. Я знаю много примеров возвращения после такого периода - как хороших, так и плохих, так что все зависит от человека и его способности вернуться к игре своего уровня", - сказал Яшин.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. Тарасенко имел пятиматчевую серию игр с набранными очками до игры с "Лос-Анджелесом". Пять сезонов подряд он забрасывал более 30 шайб. В прошлом сезоне Тарасенко в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли.

Реклама на ТАСС
КХЛ
СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"
До этой встречи петербургский клуб проиграл пять матчей подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС