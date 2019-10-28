Яшин: возвращение Тарасенко в хоккей зависит от него самого, травмы - часть работы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возвращение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимира Тарасенко на лед после травмы зависит от скорости его восстановления и его способности вернуться на свой уровень. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин.

Как сообщила в понедельник пресс-служба "Сент-Луиса", 27-летний Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2). Хоккеист в конце первого периода покинул лед после противостояния с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером - он пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после этого эпизода Тарасенко схватился за левое плечо, отправился на скамейку запасных и уже не выходил на лед.

"Травмы - часть работы хоккеистов, так бывает. Сейчас все будет зависеть от того, как быстро Владимир восстановится, как пройдет реабилитационный период. Хочу пожелать ему удачи и скорейшего выздоровления. Я знаю много примеров возвращения после такого периода - как хороших, так и плохих, так что все зависит от человека и его способности вернуться к игре своего уровня", - сказал Яшин.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. Тарасенко имел пятиматчевую серию игр с набранными очками до игры с "Лос-Анджелесом". Пять сезонов подряд он забрасывал более 30 шайб. В прошлом сезоне Тарасенко в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли.