Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

ТАСС, 28 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний хоккеист будет прооперирован во вторник, в тот же день генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг выступит перед СМИ с официальным заявлением о травме. Тарасенко получил повреждение в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. Россиянин покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед, он провел на льду 4 минуты 37 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. До встречи с "Лос-Анджелесом" он имел пятиматчевую серию игр с набранными очками.