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НХЛ

Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

Форвард получил повреждение в пятницу в матче против "Лос-Анджелеса"
Владимир Тарасенко AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke

ТАСС, 28 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний хоккеист будет прооперирован во вторник, в тот же день генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг выступит перед СМИ с официальным заявлением о травме. Тарасенко получил повреждение в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. Россиянин покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед, он провел на льду 4 минуты 37 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. До встречи с "Лос-Анджелесом" он имел пятиматчевую серию игр с набранными очками.

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса", он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33+35), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 70 встречах.

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 встречах. В следующем матче в ночь со среды на четверг "Сент-Луис" примет "Миннесоту".

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