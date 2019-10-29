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Еврокубки

Куртинайтис: баскетболисты "Химок" провели великолепный матч против "Панатинаикоса"

Тренер подмосковной команды также отметил, что "Химкам" удалось сдержать защитника греческого клуба Ника Калатеса

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" показали великолепную игру в матче Евролиги против греческого "Панатинаикоса" и смогли нейтрализовать лидера команды соперника Ника Калатеса. Об этом журналистам заявил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

Во вторник "Химки" со счетом 103:86 обыграли греческий "Панатинаикос" в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Вся команда сыграла великолепно. На протяжении всей второй половины наша команда контролировала ход игры, - сказал Куртинайтис. - Начиная с третьей четверти мы лучше играли в защите и смогли сильно оторваться в счете. Команда провела отличную игру".

Тренер подмосковной команды также отметил, что "Химкам" удалось сдержать защитника греческого клуба Калатеса: "Мы старались постоянно прессинговать его, и в конце матча было видно, что он стал уставать".

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице Евролиги, на счету подмосковной команды четыре победы и одно поражение. В следующем матче "Химки" в гостях сыграют с сербской "Црвеной Звездой" 31 октября.

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