Малкин заявил, что даже не думает об отказе от гражданства РФ и игры за сборную

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства и выступления за сборную РФ. Об этом он рассказал журналистам.
"У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную", - сказал он.
Говоря о своем американском паспорте, который у Малкина есть наряду с российским, хоккеист заявил, что получил этот документ от США "достаточно давно". "Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока, - отметил форвард. - Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году".
Малкин заявил, что спекуляции в СМИ по поводу наличия у него американского паспорта стали для хоккеиста неприятными. "Но обиды я ни на кого не держу, - добавил спортсмен. - Возможно, все это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно - сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну".
Малкин был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014), два раза стал серебряным призером турнира (2010, 2015) и три раза - бронзовым (2005, 2007, 2019).
Ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал порталу Sports.ru, что у Малкина есть гражданство США. Мачихин занимался юридической поддержкой бизнес-проекта российского хоккеиста, сам Малкин после этого подтвердил порталу DK Pittsburgh Sports информацию о гражданстве США и заявил, что не видит в этом ничего плохого. "У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь [в США] много лет, - сказал хоккеист. - В России можно иметь два паспорта, в этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом".