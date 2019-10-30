Малкин заявил, что даже не думает об отказе от гражданства РФ и игры за сборную

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства и выступления за сборную РФ. Об этом он рассказал журналистам.

"У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную", - сказал он.

Говоря о своем американском паспорте, который у Малкина есть наряду с российским, хоккеист заявил, что получил этот документ от США "достаточно давно". "Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока, - отметил форвард. - Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году".