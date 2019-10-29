Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист Малкин заявил, что не видит ничего плохого в наличии у него паспорта США

Российский форвард отметил, что США являются его вторым домом
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 29 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин подтвердил информацию о том, что у него есть гражданство США и заявил, что не видит в этом ничего плохого. Слова Малкина приводит портал DK Pittsburgh Sports.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал порталу sports.ru, что у Малкина есть гражданство США. Мачихин занимался юридической поддержкой бизнес-проекта российского хоккеиста.

"Да, конечно, - сказал Малкин, отвечая на вопрос о втором гражданстве. - У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребенка тоже два паспорта".

При этом Малкин отказался обсуждать информацию о том, что он инвестировал $4 млн в запуск блокчейн-стартапа, а проект в итоге закрылся. "Я не хочу говорить об этом, забудьте, для меня это ерунда", - сказал он.

Малкин был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014), два раза стал серебряным призером турнира (2010, 2015) и три раза - бронзовым (2005, 2007, 2019).

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Екатеринбург планирует принять четыре крупных спортивных мероприятия перед Универсиадой
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что город имеет все необходимые площадки для проведения соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС