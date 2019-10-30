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Футбол в России

Иванов: ФК "Урал" не ставит перед собой конкретных целей на Олимп - Кубок России

В среду "Урал" на своем поле в серии пенальти победил тульский "Арсенал"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" не имеет определенных целей на сезон-2019/20 Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС в среду сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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В среду "Урал" в серии пенальти победил тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала и стал первым четвертьфиналистом турнира. В следующей стадии екатеринбургский клуб сыграет с победителем встречи между "Нижним Новгородом" и ярославским "Шинником", которая пройдет позднее 30 октября.

"Валидольная игра, лучше бы не было такого, конечно, - играли бы спокойно да и все, - сказал Иванов. - Была чисто кубковая игра, очень рады, конечно, что победили. Но было очень тяжело".

"Мы не смотрим на соперников, знаем сетку, но не обращаем на это внимание, - добавил собеседник агентства. - Идем от игры к игре, до следующего матча у нас много времени. Никаких целей [на этот турнир] у нас нет".

Матчи 1/4 финала запланированы на начало марта, точные даты будут определены позднее. "Урал" играл в финале Кубка России в 2019 и 2017 годах.

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