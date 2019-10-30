Гол на 92-й минуте вывел ЦСКА в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома переиграл "Уфу" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

⚡ Решающий гол в матче #ЦСКАУфа забил Яка Бийол в компенсированное время. #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ttDW41Kbee

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.

Ранее в среду в 1/4 финала вышли екатеринбургский "Урал" и грозненский "Ахмат".

ЦСКА и "Уфа" встретились в 13-й раз в истории, на счету армейцев восемь побед, еще пять матчей завершились вничью.

Армейский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 26 очков после 14 туров. "Уфа" располагается на 11-м месте (16 очков). В 15-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Уфа" примет московский "Локомотив", оба матча пройдут в субботу.

Гол на последних минутах

Впервые за несколько месяцев на поле в составе ЦСКА появился защитник Георгий Щенников, он вышел на матч с капитанской повязкой, на правом краю обороны защиты сыграл Кирилл Набабкин, восстановившийся от полученной в конце августа травмы. Вне заявки остался капитан армейцев Игорь Акинфеев, место в воротах занял Илья Помазун. Ключевые игроки команды Виктора Гончаренко Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов остались на скамейке запасных.