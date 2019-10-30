Гол на 92-й минуте вывел ЦСКА в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома переиграл "Уфу" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.
⚡ Решающий гол в матче #ЦСКАУфа забил Яка Бийол в компенсированное время.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ttDW41Kbee— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.
Ранее в среду в 1/4 финала вышли екатеринбургский "Урал" и грозненский "Ахмат".
ЦСКА и "Уфа" встретились в 13-й раз в истории, на счету армейцев восемь побед, еще пять матчей завершились вничью.
Армейский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 26 очков после 14 туров. "Уфа" располагается на 11-м месте (16 очков). В 15-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Уфа" примет московский "Локомотив", оба матча пройдут в субботу.
Гол на последних минутах
Впервые за несколько месяцев на поле в составе ЦСКА появился защитник Георгий Щенников, он вышел на матч с капитанской повязкой, на правом краю обороны защиты сыграл Кирилл Набабкин, восстановившийся от полученной в конце августа травмы. Вне заявки остался капитан армейцев Игорь Акинфеев, место в воротах занял Илья Помазун. Ключевые игроки команды Виктора Гончаренко Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов остались на скамейке запасных.
ЦСКА, как и ожидалось, играл первым номером, но атаки подопечных Гончаренко ничем не заканчивались. "Уфа" спокойно отсиживалась в обороне и ждала ошибок от армейцев, чтобы использовать свой шанс на контратаке. Первый опасный момент зрители увидели на 18-й минуте, когда Кристиян Бистрович бил с линии штрафной площади "Уфы", но мяч срезался у армейского полузащитника.
Ответом клуба из столицы Башкортостана стал выход один на один Азера Алиева, но полузащитник отпустил мяч от себя слишком далеко при входе в штрафную. В концовке первого тайма Игорь Дивеев совершил грубую ошибку возле своей штрафной, в итоге мяч оказался у Алиева, которому не хватило точности, чтобы отправить мяч в дальний угол. "Уфа" атаковала реже, но острее. Первый тайм получился скучным и завершился со счетом 0:0.
Армейцы продолжили владеть преимуществом во второй половине встречи, но красно-синим не удавалось воплотить его в моменты. Стоит отметить слаженную игру уфимцев при обороне, футболисты постоянно вытесняли игроков ЦСКА со своей половины поля. Голевой момент на 57-й минуте имел Алиев, но удар с линии вратарской вытащил Помазун. На 61-й минуте Гончаренко решил освежить игру впереди и на место Такумы Нисимуры выпустил Чалова, а спустя две минуты поле покинул Ильзат Ахметов, вместо него вышел Бийол.
Выход новых футболистов добавил быстроты в атакующих действиях ЦСКА, красно-синие стали чаще включать прессинг. На 80-й минуте серию спасений совершил вратарь "Уфы" Александр Беленов, который сначала потащил удар Чалова, а потом успел среагировать на выстрел Сигурдссона. Под конец встречи активнее действовала "Уфа": Ловре Бизяк вышел один на один с вратарем, однако с его ударом справился Помазун, после этого последовало несколько опасных дальних ударов по воротам ЦСКА. Однако на второй компенсированной минуте Бийол, получив мяч в штрафной площади от вышедшего на замену Влашича, одним движением обыграл двух защитников и забил победный мяч.