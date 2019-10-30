Гончаренко: удача в матче Олимп - Кубка России по футболу была на стороне ЦСКА

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Удача в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу повернулась в сторону ЦСКА. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА обыграл дома "Уфу" со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала турнира. Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.

"Если с "Ференцварошем" в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то здесь у наших ворот было немало моментов. Должно быть что-то вернуться к нам, фортуна повернулась в нашу сторону. Рад, что после таких матчей прервалась неудачная серия", - сказал Гончаренко.

Следующий матч армейцы проведут 1 ноября в чемпионате России против "Зенита" в Санкт-Петербурге. "Конечно, не хотели доводить до дополнительного времени, все знают, что это лишняя нагрузка, а через два дня на третий игра с "Зенитом". У нас были осознанные замены, чтобы усилить игру. Кубок всегда был важен для нас, просто в прошлые годы мы исходили из того состава, который у нас был", - отметил Гончаренко.

"Хочу поздравить ЦСКА с победой и выходом в дальнейшую стадию. И ЦСКА, и нам хорошо, что мы не играли дополнительное время. Всех болельщиков ЦСКА с победой", - сказал главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.

В 1/4 финала армейцы сыграют с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.