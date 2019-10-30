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Футбол в России

"Зенит" разгромил "Томь" и вышел в четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу

Петербургский клуб победил со счетом 4:0
Алексей Сутормин и Олег Шатов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алексей Сутормин и Олег Шатов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над томской "Томью" со счетом 4:0 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. На встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", присутствовало 38 642 зрителя.

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Забитыми мячами отметились Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67) и Олег Шатов (81). В составе "Зенита" дебютный матч провел голкипер Александр Васютин, который перешел в команду летом 2019 года из норвежского "Сарпсборга".

В четвертьфинале "Зенит" встретится с грозненским "Ахматом", который ранее в среду разгромил владивостокский "Луч" со счетом 5:1.

"Зенит" и "Томь" сыграли 20-й очный матч. На счету "Зенита" 11 побед, у "Томи" - три, еще шесть встреч завершились вничью. Последнюю победу над "Зенитом" "Томь" одержала в 2011 году в матче чемпионата России.

В другом матче 1/8 финала ярославский "Шинник" в гостях в серии пенальти обыграл "Нижний Новгород". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в составе "Шинника" мячи забили Дмитрий Самойлов (32) и Александр Эктов (35), у "Нижнего Новгорода" дублем отметился Владимир Хозин (61, 90), на 65-я минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий хозяев Павел Игнатович. В серии пенальти "Шинник" одержал победу со счетом 3:0. В 1/4 финала команда из Ярославля сыграет с екатеринбургским "Уралом", который ранее в среду также в серии пенальти оказался сильнее тульского "Арсенала".

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает первое место, набрав в 14 матчах 32 очка. "Томь" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги с 30 очками после 20 матчей идет девятой.

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