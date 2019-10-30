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Еврокубки

"Зенит" одержал вторую победу в баскетбольной Евролиге, переиграв "Жальгирис"

Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счетом 82:70 в пользу российского клуба

ТАСС, 30 октября. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде в овертайме победил литовский "Жальгирис" со счетом 82:70 в матче пятого тура Евролиги. Встреча прошла в Каунасе в присутствии 13 189 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал игрок "Зенита" Матеуш Понитка (19 очков), баскетболист "Жальгириса" Зак Ледэй сделал дабл-дабл (12 очков + 10 подборов).

Ранее в среду российский клуб ЦСКА уступил на своей площадке греческому "Олимпиакосу" (79:84), потерпев первое поражение в сезоне.

В турнирной таблице "Зенит" располагается на 14-м месте, одержав две победы овертайме и потерпев три поражения.

"Зенит" примет ЦСКА в шестом туре Евролиги, встреча пройдет в пятницу. В Единой лиге ВТБ "Зенит" располагается на восьмом месте, одержав две победы и потерпев три поражения в пяти матчах. В следующей встрече "Зенит" на выезде сыграет с "Астаной" из Нур-Султана 4 ноября.

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